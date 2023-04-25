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В Жанаозене комбинат стоимостью более 1 млрд тенге вернули государству

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
25 Апреля 2023, 09:26
В Жанаозене комбинат стоимостью более 1 млрд тенге вернули государству Фото: hi4csr.com

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - В 2019 году ТОО «Тазалык-С» в доверительное управление передан государственный комбинат по переработке и захоронению твердых бытовых отходов. Как установлено прокуратурой г.Жанаозен, ТОО не выполнило свои обязательства, ставшие основанием для передачи ей комбината, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

В частности, комбинат не обеспечен достаточным количеством специальной техники, не расширено производство по переработке твердо-бытовых отходов, не налажено производство полимерных труб.

По акту надзора прокуратуры акиматом города Жанаозен подан иск о приостановлении доверительного договора в специализированный межрайонный экономический суд, который был полностью удовлетворен. Апелляционной инстанцией решение вышеуказанного суда оставлено без изменения.

В результате имущественный комплекс с балансовой стоимостью свыше 1 млрд тенге возвращен в коммунальную собственность местного исполнительного органа.


Генпрокуратура   Мангистауская область  
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