В жамбылскую глубинку вновь отправятся самолёты

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» в Жамбылской области рассматриваются возможности развития внутреннего авиасообщения и возобновления имевшихся некогда авиалиний, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Отметим, что с 1966 по 1990 годы между селом Мойынкум и городом Таразом имелось авиасообщение. Самолеты АН-2 и ЯК-40 дважды в день совершали пассажирские авиаперевозки. Однако в 90-е годы данный маршрут перестал функционировать из-за финансовых трудностей.

Мойынкумский район — самый отдаленный от областного центра. Протяженность пути между селом Мойынкум и городом Таразом составляет 6 – 7 часов на автомобиле.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в ближайшее время между селом Мойынкум и областным центром будет запущен авиарейс. Во время рабочей поездки в Мойынкумский район глава региона Аскар Мырзахметов выслушал пожелания сельчан и дал конкретные поручения ответственным лицам по этому вопросу.

«Согласно поручению акима Жамбылской области А. Мырзахметова рассматривается вопрос развития малой авиации в регионе. На сегодняшний день уточняются возможности для открытия воздушных маршрутов в сёла Мойынкум и Толе би. В Мойынкумском районе уже предусмотрено место для аэродрома, подсчитываются расходы на его строительство», - пояснил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бакытжан Жанибеков.

Расположенная на юге Республики Казахстан Жамбылская область занимает площадь в 144,2 тыс. квадратных километров. Здесь проживает более чем 1,2 миллиона человек. В Таразе имеется международный аэропорт «Аулие-Ата», который по техническим характеристикам, наличию аэродромной техники и квалификации персонала является современным аэроузлом с широкими техническими возможностями авиационного сообщения со странами Европы, Средней и Юго-Восточной Азии.