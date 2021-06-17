В жамбылской полиции опровергли новость об «оборотне» на Кордайском перевале

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали видео на тему «оборотня», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«16 июня 2021 года в интернете было распространено видео, в котором автор говорит о якобы случившемся на Кордайском перевале дорожно-транспортном происшествии с участием неизвестного животного (оборотня), - пояснили в пресс-службе правоохранительного ведомства. - В ходе проверки сотрудниками департамента полиции Жамбылской области выяснилось, что видеоролик не соответствует действительности».

Как оказалось, это видео было снято еще в 2020 году в Соединенных Штатах Америки, и изображена там 3D-скульптура американского автора Жозефа-Роб Кобаски.

Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность, подчеркнули в пресс-службе правоохранительного ведомства.



