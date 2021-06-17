РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:10, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    В жамбылской полиции опровергли новость об «оборотне» на Кордайском перевале

    None
    None
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали видео на тему «оборотня», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «16 июня 2021 года в интернете было распространено видео, в котором автор говорит о якобы случившемся на Кордайском перевале дорожно-транспортном происшествии с участием неизвестного животного (оборотня), - пояснили в пресс-службе правоохранительного ведомства. - В ходе проверки сотрудниками департамента полиции Жамбылской области выяснилось, что видеоролик не соответствует действительности».

    Как оказалось, это видео было снято еще в 2020 году в Соединенных Штатах Америки, и изображена там 3D-скульптура американского автора Жозефа-Роб Кобаски.

    Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность, подчеркнули в пресс-службе правоохранительного ведомства.



    Теги:
    МВД РК Жамбылская область Видео Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:54
    Казахстанская гимнастка Виктория Бутолина выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 13:51
    Нет гарантии, что отпечатки пальцев казахстанцев не окажутся в руках злоумышленников — эксперт
    Сегодня, 13:47
    Понесут ли власти ответственность за публикацию персональных данных журналистов и блогеров
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!