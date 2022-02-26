В жамбылской полиции новые назначения

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Жамбылской области кадровые перестановки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы правоохранительного ведомства, назначен начальник 1-го отдела полиции города Тараза.

«Приказом начальника департамента полиции Жамбылской области генерал-майора полиции Арманбека Баймурзина на должность начальника 1-го отдела полиции управления полиции города Тараз назначен Алиев Нариман Кокишевич», - сообщили в ведомстве.

Полковник полиции Нариман Алиев начал службу в органах внутренних дел в 1993 году с должности милиционера патрульной службы. Далее занимал различные руководящие должности, имеет большой опыт в следственных, оперативных службах.

До настоящего времени работал в управлении криминальной полиции департамента полиции Жамбылской области.

Напомним, накануне начальником департамента полиции Жамбылской области назначен Арманбек Баймурзин. Нового начальника департамента полиции личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин представил личному составу своих заместителей. Приказом министра внутренних дел РК генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева на должность первого заместителя начальника департамента полиции Жамбылской области назначен полковник полиции Ербол Тайбеков. Двумя другими заместителями начальника департамента полиции Жамбылской области стали полковники полиции Нуржан Рахметуллаев и Бауыржан Удергенов.