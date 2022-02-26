+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В жамбылской полиции новые назначения

26 Февраля 2022 00:56
Поделиться:
В жамбылской полиции новые назначения

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Жамбылской области кадровые перестановки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
С двумя золотыми медалями вернулись с чемпионата по рукопашному бою актюбинские полицейские
Перестрелка произошла в центре Тараза Январские события: 50 прокуроров и 88 следователей направили в Алматы для оценки ущерба Как проверяют работу полиции в Костанайской области

По информации пресс-службы правоохранительного ведомства, назначен начальник 1-го отдела полиции города Тараза.

«Приказом начальника департамента полиции Жамбылской области генерал-майора полиции Арманбека Баймурзина на должность начальника 1-го отдела полиции управления полиции города Тараз назначен Алиев Нариман Кокишевич», - сообщили в ведомстве.

Полковник полиции Нариман Алиев начал службу в органах внутренних дел в 1993 году с должности милиционера патрульной службы. Далее занимал различные руководящие должности, имеет большой опыт в следственных, оперативных службах.

До настоящего времени работал в управлении криминальной полиции департамента полиции Жамбылской области.

Напомним, накануне начальником департамента полиции Жамбылской области назначен Арманбек Баймурзин. Нового начальника департамента полиции личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин представил личному составу своих заместителей. Приказом министра внутренних дел РК генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева на должность первого заместителя начальника департамента полиции Жамбылской области назначен полковник полиции Ербол Тайбеков. Двумя другими заместителями начальника департамента полиции Жамбылской области стали полковники полиции Нуржан Рахметуллаев и Бауыржан Удергенов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Назначения   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Новости по теме
С двумя золотыми медалями вернулись с чемпионата по рукопашному бою актюбинские полицейские
Перестрелка произошла в центре Тараза
Январские события: 50 прокуроров и 88 следователей направили в Алматы для оценки ущерба
Как проверяют работу полиции в Костанайской области
Популярное
1 Заявление от Дариги Назарбаевой о сложении полномочий не поступало - ЦИК
2 Сбербанк Казахстан обратился с заявлением к своим клиентам
3 Олжас Бектенов назначен председателем Агентства РК по противодействию коррупции
4 За взятки задержаны несколько руководителей госорганов в Алматинской области
5 Назначен новый глава МВД РК
6 В ЦИК поступило заявление Дариги Назарбаевой о сложении полномочий депутата
Читайте также
Саясат Нурбек станет депутатом Мажилиса
Благодаря «Общественной приемной» в Жамбылской области освободили 10 человек, задержанных во время январских событий
Заявление от Дариги Назарбаевой о сложении полномочий не поступало - ЦИК
Сбербанк Казахстан обратился с заявлением к своим клиентам
Олжас Бектенов назначен председателем Агентства РК по противодействию коррупции
За взятки задержаны несколько руководителей госорганов в Алматинской области
Назначен новый глава МВД РК
В ЦИК поступило заявление Дариги Назарбаевой о сложении полномочий депутата
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив