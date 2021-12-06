В Жамбылской области женщина передала свою новорожденную дочь третьим лицам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области 30-летняя женщина передала свою новорожденную дочь третьим лицам для удочерения. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Жамбылской области сотрудниками полиции установлено, что в июле текущего года 30-летняя женщина совершила сделку и передала свою новорожденную дочь третьим лицам для удочерения», - сказал Канат Нурмагамбетов.

Было отмечено, что по данному факту начато досудебное расследование по ст.135 ч.1 УК (торговля несовершеннолетними), проводится комплекс необходимых мероприятий.

Ранее сообщалось, что с 22 ноября по 1 декабря текущего года проведено очередное республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик». В ходе ОПМ органами полиции выявлено 68 преступлений, связанных с торговлей людьми.

