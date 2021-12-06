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В Жамбылской области женщина передала свою новорожденную дочь третьим лицам

6 Декабря 2021 13:05
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В Жамбылской области женщина передала свою новорожденную дочь третьим лицам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области 30-летняя женщина передала свою новорожденную дочь третьим лицам для удочерения. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Жамбылской области сотрудниками полиции установлено, что в июле текущего года 30-летняя женщина совершила сделку и передала свою новорожденную дочь третьим лицам для удочерения», - сказал Канат Нурмагамбетов.

Было отмечено, что по данному факту начато досудебное расследование по ст.135 ч.1 УК (торговля несовершеннолетними), проводится комплекс необходимых мероприятий.

Ранее сообщалось, что с 22 ноября по 1 декабря текущего года проведено очередное республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик». В ходе ОПМ органами полиции выявлено 68 преступлений, связанных с торговлей людьми.


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#Жамбылская область   #МВД РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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