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20.09.2019 19:42
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В Жамбылской области закрыли 19 сайтов с рекламой синтетических наркотиков
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Профилактика наркопреступлений находится на постоянном контроле правоохранительных органов Жамбылской области. Об этом шла речь на отчетной встрече с населением начальника департамента полиции Жамбылской области полковника полиции Армана Оразалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Что касается борьбы с наркобизнесом, за восемь месяцев этого года из незаконного оборота изъято свыше двух тонн различных наркотиков, более шести килограммов героина и 115 килограммов гашиша. Выявлено 19 сайтов, где размещалась реклама, связанная с распространением синтетических наркотиков», - сказал глава жамбылского гарнизона.
Отметим, что полиция Тараза проводит мероприятия по розыску лиц, распространяющих синтетические наркотики через граффити. Так, в июне этого года сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно с местной полицейской службой УВД Тараза задержали 19-летнего жителя Тараза, который расписывал граффити по распространению наркотиков на стенах и заборах домов. Задержанный дал признательные показания и привлечен к ответственности. Закрашено и удалено 450 граффити-надписей, интернет-сайты, на которых пропагандировались синтетические наркотики, заблокированы.
Нанесение граффити на стены зданий и их распространение в компьютерных сетях является пропагандой и незаконной рекламой наркотических средств. За это предусмотрена ответственность по статье 423 КоАП РК, штраф по ней составляет от 150 до 700 МРП, то есть от 378 750 до 1 767 500 тенге. Департамент полиции Жамбылской области призывает население области не оставаться в стороне от данного явления, способствующего распространению наркотиков, проявлять активную гражданскую позицию в борьбе с наркопреступностью.
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