+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 18 °С
USD 386.70 EUR 427.15
RUB 6.06 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Жамбылской области закрыли 19 сайтов с рекламой синтетических наркотиков

21 Сентября 2019 18:38
Поделиться:
В Жамбылской области закрыли 19 сайтов с рекламой синтетических наркотиков

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Профилактика наркопреступлений находится на постоянном контроле правоохранительных органов Жамбылской области. Об этом шла речь на отчетной встрече с населением начальника департамента полиции Жамбылской области полковника полиции Армана Оразалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Казахстанские пограничники предотвратили ввоз крупной партии героина
Уголовную ответственность за рекламу наркотиков могут ввести в РК В Алматы двое мужчин задержаны за наружную рекламу наркотиков За хранение наркотиков в особо крупном размере в столице задержали мужчину

«Что касается борьбы с наркобизнесом, за восемь месяцев этого года из незаконного оборота изъято свыше двух тонн различных наркотиков, более шести килограммов героина и 115 килограммов гашиша. Выявлено 19 сайтов, где размещалась реклама, связанная с распространением синтетических наркотиков», - сказал глава жамбылского гарнизона.

Отметим, что полиция Тараза проводит мероприятия по розыску лиц, распространяющих синтетические наркотики через граффити. Так, в июне этого года сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно с местной полицейской службой УВД Тараза задержали 19-летнего жителя Тараза, который расписывал граффити по распространению наркотиков на стенах и заборах домов. Задержанный дал признательные показания и привлечен к ответственности. Закрашено и удалено 450 граффити-надписей, интернет-сайты, на которых пропагандировались синтетические наркотики, заблокированы.

Нанесение граффити на стены зданий и их распространение в компьютерных сетях является пропагандой и незаконной рекламой наркотических средств. За это предусмотрена ответственность по статье 423 КоАП РК, штраф по ней составляет от 150 до 700 МРП, то есть от 378 750 до 1 767 500 тенге. Департамент полиции Жамбылской области призывает население области не оставаться в стороне от данного явления, способствующего распространению наркотиков, проявлять активную гражданскую позицию в борьбе с наркопреступностью.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Жамбылская область, Борьба с преступностью,
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив