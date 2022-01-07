В Жамбылской области задержан зарегистрированный в Кыргызстане автомобиль с оружием

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Кордайском районе Жамбылской области задержан автомобиль, зарегистрированный в Кыргызстане, в салоне которого обнаружено 10 единиц гладкоствольного оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«6 января в 23:00 в селе Кордай Кордайского района Жамбылской области была остановлена автомашина марки Subaru белого цвета без государственных номерных знаков (зарегистрирована в Республике Кыргызстан) . При осмотре автомашины обнаружено 10 единиц гладкоствольного оружия», - сообщили в пресс-службе МВД РК.

По данным ведомства, в полицию доставлено четыре человека. Также задержаны еще две автомашины с 26 единицами новых сотовых телефонов и других бытовых предметов в упаковке. Двое подозреваемых водворены в ИВС Кордайского РОП.