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    17:24, 07 Январь 2022 | GMT +6

    В Жамбылской области задержан зарегистрированный в Кыргызстане автомобиль с оружием

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Кордайском районе Жамбылской области задержан автомобиль, зарегистрированный в Кыргызстане, в салоне которого обнаружено 10 единиц гладкоствольного оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «6 января в 23:00 в селе Кордай Кордайского района Жамбылской области была остановлена автомашина марки Subaru белого цвета без государственных номерных знаков (зарегистрирована в Республике Кыргызстан) . При осмотре автомашины обнаружено 10 единиц гладкоствольного оружия», - сообщили в пресс-службе МВД РК.

    По данным ведомства, в полицию доставлено четыре человека. Также задержаны еще две автомашины с 26 единицами новых сотовых телефонов и других бытовых предметов в упаковке. Двое подозреваемых водворены в ИВС Кордайского РОП.

    Теги:
    Криминал Жамбылская область ЧП-2022 Происшествия Правоохранительные органы
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