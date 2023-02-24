В Жамбылской области задержан подозреваемый в переправке через границу членов ОПГ Коспаева

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Задержано лицо, незаконно переправившее членов ОПГ Коспаева через госграницу. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры в Telegram-канале.

Агентством по финансовому мониторингу объявлены в международный розыск за совершение преступлений по статье 249 «Рейдерство» и статье 262 УК «Организация преступной группы и их участие в них» члены ОПГ Коспаева: Шалин, Имашев и Коспаев.

По имеющейся информации указанные лица покинули страну через госграницу расположенного на территории Жамбылской области.

10.11.2022 года отделом полиции Кордайского района зарегистрировано уголовное дело по части второй статьи 394 УК «Организация незаконной миграции».

11.11.2022 года постановлением прокурора Кордайского района Бирлика Избасарова, из числа опытных сотрудников полиции и пограничного управления создана межведомственная группа.

В результате при координации прокуратуры установлен и задержан местный житель, который 06.08.2022 года в районе села Сортобе организовал незаконное пересечение госграницы через брод вышеуказанным лицам.

Подозреваемый признался в содеянном, досудебное расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры.

Ранее подробности расследования деятельности рейдерской ОПГ Коспаева раскрыли в Агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан.

Фото: gov.kz