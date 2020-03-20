В Жамбылской области задержан лишенный прав водитель, повторно совершивший ДТП в нетрезвом состоянии

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Кордайском районе Жамбылской области задержан лишенный прав водитель, повторно совершивший ДТП в нетрезвом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

«Водитель управлял автомобилем «ВАЗ-21063» в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в ведомстве. - 18 марта сотрудники Кордайского районного отдела полиции задержали 49-летнего нетрезвого жителя села Кордай, который в октябре 2018 года был лишен права управления транспортными средствами сроком на три года. Совершая маневр разворота возле АЗС, он столкнулся с автомобилем «Mitsubishi Galant», двигавшимся в попутном направлении».

В результате ДТП никто не пострадал. Нарушитель задержан и водворен в ИВС Кордайского района.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 346 УК РК (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения). Нарушителю грозит либо штраф в размере до пяти тысяч МРП, либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции области, жамбылская полиция активизировала работу по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения за рулем.

К ответственности по статье 608 части 1 КоАП РК (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) уже привлечено более 30 водителей.

Кроме того, с начала года на территории Жамбылской области по статье ст. 346 УК РК (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами) установлено 10 фактов.

Напомним, что согласно новым изменениям в законе, вступившим в силу 11 января 2020 года, в Казахстане ужесточено наказание в отношении водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.