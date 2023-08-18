В Жамбылской области врачи спасли жизнь пациенту с ножевым ранением в сердце

ЖАНАТАС. КАЗИНФОРМ - Слаженная команда хирургов спасла жизнь 23-летнему мужчине, доставленного в Сарысускую центральную районную больницу с ножевым ранением грудной клетки. За короткое время, а это 5-7 минут с момента получения ранения, пациент потерял больше половину крови и поступил без сознания, практически с нулевым давлением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Работа врача хирурга в экстренных случаях всегда сопряжена с очень большими трудностями, с неизвестностью при оказании неотложной помощи. Особенно это касается ранений органов грудной клетки и брюшной полости. Даже при современных технологиях, квалифицированных врачах и оснащенных реанимационных отделениях по последним требованиям, спасти пациента с ранениями сердца очень сложно.

При поступлении молодого человека врачи обнаружили колото-резаное ранение с интенсивным кровотечением. Нож задел наружную оболочку, левый желудочек сердца, а также корень левого легкого.

В течение считанных минут пациент был взят на операционный стол. Операция длилась 1 час 20 минут, в ходе которой выполнена торакотомия, что означает вскрытие грудной клетки, которая позволила получить доступ и провести ушивание раны левого желудочка сердца. Сложность такой травмы в том, что операция и ушивание раны проводятся на работающем сердце, не останавливая сердцебиение.

Врачи ушили рану, ликвидировали риск кровотечения, гемодинамика восстановилась. Операция, которую выполнили врачи хирурги Кайрат Ажибеков, Ержан Досалиев и врач анестезиолог-реаниматолог Даурен Абдиров, прошла успешно. Угроза жизни пациента отступила. Состояние стабилизировалось.

Он родился в «рубашке», говорит про пациента врачи-хирург высшей категории, заведующий хирургическим отделением районной больницы Кайрат Ажибеков. По его словам, чаще всего такие ранения сердца и легкого заканчиваются летальным исходом. Сложность заключается в скорости их выполнения, быстрой и слаженной работе бригады хирургов, анестезиологов-реаниматологов, операционных сестер.

«В данном случае пациента спас еще фактор времени, удалось оказать своевременное оперативное лечение со стороны всей команды медиков. Все это случилось в половине третьего ночи, он был доставлен в приемный покой примерно через 5-7 минут и почти сразу же попал на операционный стол. За мою 36-летнюю работу в хирургии было несколько подобных случаев», - добавил К. Ажибеков.