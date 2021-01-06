В Жамбылской области увеличилось число наблюдателей от общественных организаций - Жанна Мамашева

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе прошло заседание круглого стола с участием непартийных наблюдателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представители Центра непартийного наблюдения по Жамбылской области рассказали о готовности к наблюдению на выборах в Парламент РК, маслихаты областей и районов.

О своих впечатлениях о ходе подготовки к выборам в Жамбылской области корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала мобильный наблюдатель Центра непартийного наблюдения по Жамбылской области, общественный деятель, блогер Жанна Мамашева.

«В отличие от других электоральных периодов нынешний можно охарактеризовать масштабностью подготовки. Появились новые политические партии… Увеличилось и число наблюдателей, особенно из общественных организаций, молодежь подключилась. Это явный показатель того, что интерес к этим выборам большой», - говорит спикер.

По мнению собеседника, в этом году подготовка к выборам очень серьезная. «Взять хотя бы тот факт, что буквально каждое общественное объединение в обязательном порядке напоминает о том, что в период пандемии мы обязаны соблюдать, помимо политической корректности, еще и социальную дистанцию», - считает Жанна Мамашева.

Отметим, что в Жамбылской области подготовлено 552 независимых наблюдателя, 238 наблюдателей - от Гражданского альянса Казахстана, 205 - от Федерации профсоюзов и 109 мобильных наблюдателей от общественного объединения «Жастар-зерттеу».

Наблюдатели проходили подготовку к выполнению своих обязанностей в соответствии с международными стандартами наблюдения, подчеркнула спикер. Проведены обучающие семинары по повышению юридических компетенций наблюдателей в районах и областном центре. Подготовлены и все необходимые документы - выписка из устава, справка о регистрации объединения, направление на избирательный участок, блокнот наблюдателя и бейдж готовы к отправке во все районы.