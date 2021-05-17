В Жамбылской области усилят работу по продвижению женского предпринимательства

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Женщины, занятые в сфере социального предпринимательства, рассказали о своих историях успеха, где при сложнейших жизненных обстоятельствах они обеспечивают семьи и сами помогают нуждающимся, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Силой воли индивидуальной предпринимательницы Акмарал Басировой можно только восхищаться - мать пятерых детей, столкнувшись с жизненными трудностями, не отчаялась, а занялась предпринимательством, добившись того, что ее дело пошло в гору. Ее труд достоин уважения. При поддержке государства Акмарал нашла себя в социальном бизнесе, который приносит ей доход. Уроженка города Жанатаса обеспечивает не только свою семью, но и привлекает к труду других и учит предпринимательству. Акмарал первой в Алматы открыла центр «Бақытты отбасы-Алатау», где заботятся о многодетных, одиноких матерях и помогают им начать собственное дело.

«Всего пять-шесть лет назад я была в сложной жизненной ситуации. Мой супруг, кормилец семьи перенес инсульт и не мог зарабатывать, пособий на жизнь не хватало. Мы занялись перевозкой пассажиров на старой машине, выполняли любую работу, но денег еле хватало на ежедневное пропитание, проезд. Дети стеснялись помощи, поступающей от разных людей. Когда я решилась начать свое дело, помог Алматинский городской акимат. Благодаря этому я увидела возможности и пользу государственных программ. К счастью, дело пошло в гору. Затем купили участок, год заливали фундамент, еще год поднимали стены. Сейчас дети живут в просторном доме»,- поделилась воспоминаниями Акмарал.

Акмарал придерживается принципа «Дай голодному человеку удочку, а не рыбу». Она бесплатно консультирует матерей и учит, как начать свой бизнес и пользоваться механизмом государственных программ.

В пример так же можно поставить швею Анар Бексултанову из Тараза, преуспевшую, несмотря на ограниченные физические возможности, в бизнесе и обучающую основам предпринимательства три семьи.

Напомним, на недавней встрече предпринимательниц и главы региона Бердибека Сапарбаева отмечалась работа Ассоциации деловых женщин Жамбылской области. Еще 30 будущих предпринимательниц готовы приступить к реализации своей идеи. Их имена и проекты будут обнародованы в конце года, в канун Дня Независимости. Сейчас они обучаются предпринимательству благодаря Ассоциации. Отметим, что организация помогает не только женщинам, но и одиноким старикам и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Также на встрече подчеркивалась необходимость распространения среди сельского населения различных программ по развитию предпринимательства в области.

Отметим, в Таразе в прошлом году открыли центр «Бақытты отбасы» который сейчас успешно функционирует. Областной центр обслужил уже 3700 семей, в том числе более 1100 многодетных матерей, 750 малообеспеченных семей, 684 неполные семьи, более 900 полных семей и 200 человек, воспитывающих детей-инвалидов.

При поддержке индивидуального предпринимателя строится центр «Анаға тағзым», его планируется открыть этой осенью. Кроме того, в ближайшее время пройдет масштабный семинар-форум для женщин, где будут обсуждаться пути развития социального предпринимательства и методы разъяснения программ среди сельских матерей.



