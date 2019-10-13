В Жамбылской области усиливается борьба против загрязнения воздуха автотранспортом

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Масштабную работу по сокращению вредных выбросов в атмосферу общественного транспорта проводит департамент полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом полиции по поручению акима области Аскара Мырзахметова проводится акция «Чистый воздух» по установлению автомашин, наносящих своими выбросами вред окружающей среде, - рассказал начальник департамента полиции Жамбылской области Арман Оразалиев. - Подобный транспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферы и ухудшения экологической обстановки в регионе».

Как сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, выявляется много подобных нарушителей. Только за первые три дня к административной ответственности по статье 334 КоАП РК привлечены более двухсот водителей.

«Санкция по данной статье предусматривает штраф в размере двух МРП, а при повторном нарушении размер штрафа увеличится до пяти МРП, также предусмотрено изъятие государственного номера. Сегодня на дорогах областного центра курсирует большое количество общественного транспорта, часть которого не соответствует экологическим нормам. Большинство нарушений относится именно к пассажирским автобусам. Поэтому проводится масштабная работа по сокращению вредных выбросов в атмосферу данной категории транспорта. К строгой ответственности привлекаются как сами водители, так и владельцы в лице автобусных парков, - пояснил Арман Оразалиев.

В департаменте полиции Жамбылской области призвали жители региона привести свои транспортные средства в соответствие с требованиями экологического законодательства во избежание предусмотренного законом наказания.