В Жамбылской области стартовала вакцинация работников образования

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы акима области, сегодня в таразских городских поликлиниках стартовала кампания по вакцинации против коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V» педагогов общеобразовательных школ. В регион доставлено 5 250 доз вакцины «Спутник V», произведенной на базе Карагандинского фармацевтического завода.

Составлены списки желающих вакцинироваться и переданы поликлиникам. В городских поликлиниках №5 и ZHANUYA на прививочную кампанию добровольно приходят все категории работников образования. Планируется, что в первый день будет вакцинировано45 человек.

Одной из первых вакцину приняла исполняющая обязанности руководителя областного управления образования Жамиля Бекбатырова. Перед приемом вакцины она прошла осмотр у врача и, не имея противопоказаний, получила первую прививку. После получасового наблюдения она чувствовала себя хорошо.

Как рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения, в Казахстане вакцинация против инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, проводится бесплатно, на добровольной основе и с информированного согласия лица, желающего вакцинироваться. Иммунизация продлится до конца 2021 года.

Для вакцинации в области функционируют 20 лечебных учреждений, в их числе 9 в городе Таразе, остальные - в районных поликлиниках города Шу и области. Проведение прививок во всех поликлиниках осуществляется в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и правил.

По Жамбылской области в этом году по мере поступления вакцины против COVID-19 планируется охватить прививками 593 700 человек старше 18 лет, что составляет 52% от общей численности более чем миллионного населения Жамбылской области. В дальнейшем планируется расширение контингента с включением дополнительных уязвимых групп населения.

Напомним, 1 февраля этого года, когда в Казахстане стартовала кампания по добровольной поэтапной вакцинации населения. Первая партия российской вакцины «Спутник V» была доставлена в Жамбылскую область в объеме 1 тысячи доз и распространена во всех лечебных учреждениях. Со второго полугодия, после завершения третьей фазы клинических испытаний, начнется вакцинация отечественным препаратом QazСovid-in.