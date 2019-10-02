В Жамбылской области сократилось общее количество преступлений

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О состоянии общественной безопасности в районах Жамбылской области и городе Таразе по итогам восьми месяцев работы отчитались перед населением руководители жамбылских правоохранительных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

«В рамках выполнения поручения Президента страны К. Токаева о воплощении в жизнь концепции «слышащего» государства, а также по указанию начальника департамента полиции Жамбылской области полковника полиции Армана Оразалиева, начальники отделов полиции всех десяти районов области и города Тараза провели встречи с населением. Участниками встречи стали представители местных исполнительных органов, гражданского сектора и СМИ», - пояснили в пресс-службе ведомства.





Руководитель управления полиции города Тараза Ардак Мадимаров проинформировал о том, что с начала года в областном центре общее количество преступлений, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сократилось на 14%.

«Количество особо тяжких преступлений сократилось на 6,9%, средней тяжести - на 22,9% и небольшой - на 9,9%, - рассказал Ардак Мадимаров. - На 40% стало меньше убийств, на 23,1% - грабежей, количество хулиганств сократилось на 18,6%. За совершение разбойных нападений задержаны две организованные преступные группировки. В рамках исполнения ведомственной программы по противодействию кражам на 21,1% снизились кражи. Обезврежено 6 преступных групп, которым предъявлено обвинение в совершении более 35 краж».

Руководитель управления полиции города Тараза подчеркнул, что это достигнуто благодаря проведению целого комплекса оперативно-профилактических мероприятий, в том числе «Участок», «Правопорядок», «Учет», «Подросток», «Семья и школа», «Безопасная дорога», «Быт» и др.

Руководители жамбылских районных отделений полиции также озвучили положительные итоги работы за восемь месяцев этого года.

Ардак Мадимаров предоставил жителям областного центра номер своего мобильного телефона, на который можно звонить. Также он готов выслушивать граждан по личным вопросам дополнительно к установленным для таких приемов часам.

Так, по словам начальника Жуалынского РОП подполковника полиции Мергена Койкенова, количество преступлений уменьшилось на 12,8%, и на 14,8% выросла их раскрываемость. Зарегистрировано меньше изнасилований, мошенничеств, хулиганств. Удалось добиться сокращения краж на 27,3%, в том числе скотокрадства более чем наполовину, а также меньше стало краж сотовых телефонов и квартирных краж.

В Шуском районе, по словам начальника РОП подполковника полиции Максата Жаманкулова, удалось добиться снижения количества преступлений на 4,3%, в том числе средней тяжести на 12,8%. Выявлено более 6,7 тысячи административных правонарушений, взыскано 16,8 миллиона тенге.

В Жамбылском районе преступность снизилась на 29,2%. Кроме того, как отметил начальник местного РОП полковник полиции Талгатбек Татенов, на 44,4% сократилось количество правонарушений в общественных местах, раскрыты все тяжкие и особо тяжкие преступления, для удобства граждан открылся фронт-офис полиции. Среди проблемных вопросов названы необходимость капитального ремонта участковых пунктов полиции и создание загонов для временного размещения потерявшегося и конфискованного скота.

Раскрываемость преступлений повысилась и в Таласском районе - на 8,7%. На 27,8% сократилась уличная преступность. Снизилось количество краж на 26,6%, раскрыты все тяжкие кражи и хулиганства. Как доложил в своем отчете начальник Таласского отдела полиции полковник полиции Тимур Жанабаев, регулярно проводятся различные оперативно-профилактические мероприятия, выявлено 2471 административное правонарушение, взыскано 5,4 миллиона тенге штрафов.

В пресс-службе департамента полиции Жамбылской области отметили, что в целом по области удалось добиться снижения общеуголовных преступлений на 12% (с 6 464 до 5 680). В регионе в целом сократилось количество убийств, грабежей, разбойных нападений, мошенничеств, хулиганств, общеуголовных краж, в том числе краж скота и сотовых телефонов, квартирных краж. В областном центре увеличено количество пеших патрулей, расширяется система видеонаблюдения, в неблагополучных районах проводятся регулярные отработки. За счет профилактических мер значительно сократилось количество преступлений, совершаемых в общественных местах.





По мнению жителей региона, подобные встречи на постоянной основе руководства подразделений полиции с населением, а также открытость для общения в любое время, вызывают одобрение и способствуют сближению с народом.







