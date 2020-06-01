В Жамбылской области сняты блокпосты

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Вечером 31 мая начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов принял участие в закрытии блокпоста в Жуалынском районе. С 1 июня в Жамбылской области сняты блокпосты между областными и районными населенными пунктами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В своем выступлении перед сотрудниками блокпоста начальник департамента полиции области поблагодарил от имени министра МВД РК Ерлана Тургумбаева и акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева полицейских, медицинских работников, военнослужащих и волонтеров, которые самоотверженно сутками несли службу вдали от дома, семьи, в полевых условиях, стояли на страже здоровья и безопасности граждан. В торжественной обстановке Cулейменов вручил всем сотрудникам блокпоста благодарственные письма.

В свою очередь старшая медицинская сестра Жуалынской центральной районной больницы Алма Жумамурат и волонтер Шолпан Жалғасбай высказали радость по поводу окончания работы блокпостов и выразили благодарность начальнику департамента полиции за всемерную поддержку и заботу в тяжелое время службы на блокпосту. Они пожелали своим коллегам здоровья и успехов в дальнейшей работе.

Последним часам работы на блокпосту были рады и сотрудники полиции, которых ждали родные и близкие.

«Мы благодарны гражданам, которые относились с пониманием к нашей службе. И очень признательны министру МВД РК Ерлану Тургумбаеву, что были созданы все условия для нашей службы. Спасибо, что отметили наш труд премиями», – сказал старший участковый инспектор МПС Жуалынского РОП Ержан Саурыков.

Согласно статистики, с 31 марта по 30 мая через блокпосты Жамбылской области прошло более 800 тысяч человек и 700 тысяч единиц транспорта.

Ответственность в период карантина легла на плечи сотрудников 43 областных и районных блокпостов: 216 полицейских, 115 медицинских работников, 112 военнослужащих и 37 сотрудников акиматов.