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В Жамбылской области снизилось число квартирных краж

18 Марта 2020 08:45
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В Жамбылской области снизилось число квартирных краж

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ужесточение в Казахстане уголовной ответственности за совершение квартирных краж, а также предупреждение и раскрытие квартирных краж органами правопорядка, улучшило оперативную обстановку в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, по поручению Главы государства с 11 января 2020 года вступили в силу изменения и дополнения, введенные в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и иные законодательные акты Республики Казахстан. Ужесточена ответственность за совершение преступлений, совершенных по неоднократности и связанных с проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище и транспортное средство.

«За два месяца этого года на территории Жамбылской области всего зарегистрировано 123 квартирные кражи - против 200, произошедших в 2019 году, что на 77 фактов меньше. Снижение составило 38,5%», - отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

В рамках реализации программы МВД РК по противодействию кражам чужого имущества и для улучшения оперативной обстановки в Жамбылской области принимаются меры по профилактике и раскрытию квартирных краж. Так, с 11 марта этого года на территории региона проводится мероприятие «Квартира», цели которого в предупреждении и раскрытии квартирных краж, а также в выявлении лиц, причастных к квартирным кражам.

«На основе анализа оперативной обстановки определены районы, наиболее подверженные подобным кражам. Созданы оперативные группы из числа сотрудников криминальной полиции и местной полицейской службы. В мероприятии задействовано 202 сотрудника, в числе которых 75 - из криминальной полиции и 127 - из местной полицейской службы. Только за два дня отработки раскрыто 11 квартирных краж, в том числе шесть ранее совершенных преступлений из числа прошлых лет», - пояснили в ведомстве.

«Профилактика и раскрытие квартирных краж являются одним из важных вопросов, находящихся на контроле департамента полиции Жамбылской области», - заверили в пресс-службе правоохранительного ведомства.


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Ключевые слова: Жамбылская область, Борьба с преступностью, МВД РК,
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Автор:

Галина Скрипник

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