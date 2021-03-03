В Жамбылской области сменился аким Жуалынского района

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области - кадровые изменения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, распоряжением акима Жамбылской области по согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами районного маслихата акимом Жуалынского района назначен Олжас Каржауов.

Нового руководителя активу района представил аким области Бердибек Сапарбаев, поставив перед новым акимом района ряд задач по социально-экономическому развитию Жуалынского района, сохранению законности и правопорядка.

«Нарбай Ергебеков многое сделал для Жуалынского района. Хочу поблагодарить его за работу. Олжас Каржауов молодой управленец. Уверен, вы его поддержите и будете совместно работать во благо района»,- сказал Бердибек Сапарбаев.

Нарбай Ергебеков отметил, что все свои усилия направлял для развития района и пожелал удачи Олжасу Каржауову.

Новый глава района сказал, что для него это назначение - большая ответственность и поблагодарил депутатов маслихата за поддержку, призвав актив работать совместно.

Отметим, что у Жуалынского района огромный потенциал в сфере сельского хозяйства. Поэтому аким области обратил особое внимание на развитие овощеводства и животноводства, формирование водного баланса, использование водосберегающих технологий, увеличение количества складов для хранения овощей.

Особый акцент - на развитие туризма в районе, в частности, придорожного сервиса.

Аким области поручил Олжасу Каржауову своевременно реагировать на вопросы и жалобы жителей, а акимам сельских округов активно работать с выпускниками школ района.

38-летний Олжас Каржауов получил два высших образования в Алматинском экономическом университете по специальности «Финансы и кредит» и в Таразском государственном университете имени М.-Х.Дулати по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 2003 году в частном секторе, с 2005 по 2014 годах занимал руководящие должности.

В 2014 году работал экспертом, заместителем директора департамента регионального развития Национальной палаты предпринимателей Казахстана. С 2015 по 2017 – заместитель директора Палаты предпринимателей города Алматы, директор Палаты предпринимателей Мангистауской области. С 2017 по 2018 – управляющий директор департамента, заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

С 2018 по 2020 годы – директор палат предпринимателей Туркестанской, Жамбылской областей. С мая 2020 года по сегодняшний день занимал должность председателя правления акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация» Тараз».