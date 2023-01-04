Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

В Жамбылской области с автодорог спасены 326 человек

4 Января 2023, 11:25
В Жамбылской области с автодорог спасены 326 человек

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Многие автолюбители игнорируют сообщения с предупреждениями о непогоде, в результате чего и обращаются за помощью к спасателям. За последние сутки с дорог Жамбылской области было спасено 326 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

За прошедшие сутки, с 10:15 3 января до 5:00 утра 4 января, пожарные-спасатели Жуалынского, Сарысусского и Кордайского районов в общей сложности на трех участках автодороги республиканского и областного значения спасли и доставили в ближайшие населенные пункты 326 человек, 72 из них – дети.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей подразделений депаратамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, никто из спасенных не нуждался в медицинской помощи. Кроме того, среди спасенных граждан были и те, кто выразил слова благодарности за оказание помощи в столь сложной ситуации.

Департамент по ЧС призывает граждан, быть внимательнее при выезде из дома, обязательно обращать внимание на входящие сообщения и иметь при себе теплые вещи. В случае ЧС или необходимости оказания помощи незамедлительно звонить на номер «112».


Фото: gov.kz

Новости по теме
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
Осадки прогнозируют 6 января в Казахстане
Волонтеры очистили от снега дворы пожилых людей в столице
Теги:
Читайте также
Автобус с 30 пассажирами вызволили из снежного плена в Карагандинской области
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
Осадки прогнозируют 6 января в Казахстане
На дистанционку переведены учащиеся колледжей 6 января в Семее
Завершилась эвакуация водителей и автотехники из снежного заноса на Бортогайском водохранилище
В Актобе не хватает техники для очистки снега
Более 1200 автомашин сопроводили в буран акмолинские полицейские
В Шымкенте ощутили землетрясение в 2-3 балла
Новости партнеров
Популярное
1 Асат Нурпеисов назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
2 Руслан Желдибай назначен замруководителя Администрации Президента – пресс-секретарем Президента
3 Установлены ключевые организаторы январских событий - генпрокурор
4 Обновление Кабинета министров: улучшение гендерного баланса
5 Дело Карима Масимова: генпрокурор сообщил подробности расследования

Лента новостей