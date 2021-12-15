В Жамбылской области растет рождаемость – Асет Калиев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О том, как изменилась сфера медицины Жамбылской области за годы Независимости, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев.

- Асет Аскерович! 2021 год - год 30-летия Независимости Казахстана подходит к завершению. Что Вы, как руководитель здравоохранения области, можете сказать о тех изменениях, которые произошли за это время?

- За годы Независимости мы увидели значительные изменения во всех сферах деятельности в обществе, изменения коснулись и жизни каждого гражданина нашей страны. ​Существенные успехи достигнуты в сфере охраны здоровья человека, достижение которых было нелегким, тернистым, болезненным, где-то с потерями.

​Второй год мир находится в условиях пандемии коронавирусной инфекции, которая оказала крайне негативное влияние на все сферы жизнедеятельности, и медицинские работники продолжают находиться на переднем крае борьбы с пандемией. ​Несмотря на трудности продолжающегося периода распространения коронавирусной инфекции, в течение 2021 года наблюдается ряд существенных достижений, направленных на улучшение здоровья жителей.

​Отрадный в плане роста демографии факт – жамбылские женщины стали больше рожать. В этом году в регионе увеличилось число родов. Показатель рождаемости составил 27,06 против 25,15 в 2020 году. Естественный прирост населения увеличился до 17,47 (16,95 в 2020 году) на 1 000 человек. ​Достигнуто снижение смертности по причине основных социально значимых заболеваний, таких как туберкулез и онкологические заболевания. Сегодня ​Жамбылская область входит в число благополучных регионов Казахстана по исполнению основных индикаторов государственной программы развития здравоохранения РК на 2020 - 2025 годы.

​Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении подчеркнул, что «доступное и эффективное здравоохранение – общенациональный приоритет».

- Что нужно для того, чтобы медицина стала действительно доступной?

- Для обеспечения доступности и эффективности здравоохранения необходимо укрепление материально-технической базы, развитие инфраструктуры, специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи. ​В этом году ведется строительство восьми медицинских объектов в сельских регионах, завершается строительство реабилитационного центра «Камкорлык» при Центральной районной больнице Шуского района. ​Продолжается строительство современного центра онкологии и хирургии с оснащением современным линейным ускорителем. Установка линейного ускорителя позволит жителям области получить в полном объеме лучевую терапию при онкологических заболеваниях, без выезда в другие регионы страны и в Кыргызстан.

​Капитально отремонтировано в сельской местности шесть объектов. Это врачебная амбулатория в Мойымкумском районе, инфекционный корпус ЦРБ Рыскуловского района и четыре объекта в Кордайском районе.

​Одним из направлений государственной политики является улучшение качества медицинской помощи и развитие высокотехнологичных медицинских услуг системы здравоохранения. Без оснащения современным медицинским оборудованием невозможно развитие и внедрение новых методик и методов диагностики и лечения.

- Каково техническое оснащение учреждений здравоохранение региона?

- Только в этом году приобретено современное медицинское оборудование. Это магнитно-резонансный томограф (МРТ) для Жамбылской областной многопрофильной больницы и Жамбылской областной многопрофильной детской больницы, два компьютерных томографа, три ультразвуковых аппарата, аппарат искусственного кровообращения, три фиброгастродуоденоскопа, два передвижных аппарата для гемодиализа, два операционных стола, комплекс «Эндолор» и другое оборудование.

- Что можно сказать о развитии нашей «скорой помощи»?

- ​Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) – основное и наиболее сложное звено здравоохранения. Сейчас ПМСП является приоритетом в развитии здравоохранения – это и внедрение скрининговых программ по основным неинфекционным заболеваниям (артериальная гипертензия, сахарный диабет, онкологические заболевания, глаукома и др.), программа управления заболеваниями, патронажная служба, формирование приверженности населения к здоровому образу жизни и многое другое.

​В этом году, в рамках заключенного меморандума с Национальной ассоциацией «Primary Health Care» по совместному сотрудничеству, проведен значительный объем подготовительной работы по повышению профессиональной подготовки команды специалистов ПМСП (врач, медсестра, социальный работник, психолог, специалист по профилактике здорового образа жизни), мультидисциплинарной командной работе специалистов. ​В итоге – внедрены инновационные технологии на уровне первичного звена.

Сегодня статус медицинской сестры меняется коренным образом, переходя от прежнего – помощник врача – до отдельной независимой практики сестринского дела, отвечающей международным требованиям с расширенными функциями и личной ответственностью.

- Какие еще инновации появились в отечественном здравоохранении за эти годы?

- ​Одним из ключевых направлений развития нашей системы здравоохранения является развитие Центров лучших практик (ЦЛП) – передовых технологий в ПМСП с мультидисциплинарной командой специалистов. При этом врач общей практики, или семейный врач, координирует медицинскую помощь каждому пациенту, что зачастую предполагает не только прием у врачей-специалистов, лечение, но и уход на дому, реабилитацию и социальное обеспечение (социальная терапия), значительную профилактическую работу.

Специалистами Национальной ассоциации «Primary Health Care» проведен значительный объем работы по повышению профессиональной подготовки медицинских работников, психологов, социальных работников. В открытии ЦЛП в Меркенском, Жамбылском районах, городской поликлинике № 5 города Тараза принимали участие аким области Бердибек Сапарбаев, акимы районов, руководитель Европейского центра ВОЗ по ПМСП Мелитта Якаб, технический советник Европейского центра ВОЗ по ПМСП Арнольдас Юргутис, представители Кыргызстана, команда специалистов Национальной ассоциации «Primary Health Care».

​Руководитель Европейского центра ВОЗ по ПМСП Мелитта Якаб высоко оценила подготовку специалистов ЦЛП Меркенского района, отметив, что данный передовой опыт достоин распространения не только на территории области, но и других регионах. ​Основным результатом ЦЛП станет доступность, улучшение качества оказания медицинской помощи, повышение качества и продолжительности жизни сограждан, солидарной ответственности за свое здоровье.

Помимо этого, в рамках меморандума о сотрудничестве областного управления здравоохранения, акимата Меркенского района и Национальной Ассоциации «Primary Health Care», внедрен проект «Здоровый аул» в сельских округах Аспара и Акермен Меркенского района. Основная цель, которая при этом преследуется – содействие в реализации национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация», а также стратегических задач политики ВОЗ по соблюдению социальной справедливости в интересах здоровья населения, профилактическое направление здорового образа жизни.

​Отмечу, что ежегодно от неинфекционных заболеваний (болезни органов кровообращения, онкологические заболевания, болезни органов дыхания с респираторным синдромом, сахарный диабет) регистрируется 80% всех смертей. ​В ходе обсуждения проекта жители сел поддержали инициативу внедрения проекта по обучению навыкам здорового образа жизни – физическая активность, правильное питание, отказ от курения и алкоголя, формирование навыков здорового образа жизни и др. Развитие этих навыков поможет снизить развитие хронических неинфекционных заболеваний, приводящих к сокращению жизни и продолжительности жизни населения.

Разрабатывается также и пилотный проект «Мужское здоровье». Актуальность данной темы вызвана значительной разницей ожидаемой продолжительности жизни в Казахстане между мужчинами и женщинами. Так, разница на уровне 9 лет: мужчины - 68,8 и женщины – 77,3 года, с ежегодным увеличением. ​

- Обычно мужчины меньше следят за своим здоровьем, нежели женщины…

- Да, обращаемость мужчин за медицинской помощью в амбулаторно-поликлинические организации значительно реже, чем у женщин. ​При этом общая смертность среди мужчин значительно превышает смертность женского населения. ​Цель проекта – оценка потребности мужского населения в медико-профилактических услугах для сохранения и поддержания здоровья населения. ​Необходимо определить основные причины, способствующие снижению ожидаемой продолжительности жизни среди мужчин, разработать рекомендации. Проект направлен на сохранение общего здоровья мужчины.

​Для реализации данного проекта в исследовании примут участие мужчины 18 лет и старше при отсутствии тяжелых соматических, онкологических (3-4 степени) и инфекционных заболеваний, при соблюдении письменного согласия на участие.

- Ведется ли сотрудничество с ведущими республиканскими и международными клиниками?

- ​В рамках повышения профессиональной подготовки специалистов и внедрения современных методов диагностики и лечения приглашены ведущие специалисты Казахстана, России, Украины, Южной Кореи.

​За период Независимости произошел существенный прорыв видеоэндохирургии в различных областях медицины, включая, детскую хирургию. ​Организована была научно-практическая конференция «Мультидисциплинарный эндохирургический подход с использованием современных средств визуализации» с международным участием. В конференции приняли участие ведущие специалисты Казахстана, России и Украины. Проведено обучение медицинских сестер по безопасности в эндохирургии, мастер-классы оперативных вмешательств в различных разделах хирургии.

​В наши дни внедрение безопасных эндовидеохирургических, малоинвазивных методов лечения в практическую деятельность занимает всё большее значение, включая амбулаторный уровень. ​На современном этапе заболевания и опухоли тонкого кишечника представляют серьезную проблему, так как вопрос о проведении эндоскопических исследований в этой области желудочно-кишечного тракта полностью не решен. В областной многопрофильной больнице внедрен современный метод безболезненной и безопасной капсульной эндоскопии, позволяющий провести исследование всего желудочно-кишечного тракта. Внедрение стало возможным благодаря российскому профессору П. Щербакову.

- Асет Аскерович, расскажите, пожалуйста, об имиджевом проекте, в котором активно участвовали жамбылские медики.

- В рамках проводимой в Жамбылской области акции «Таразға-тарту» медицинские работники проявили инициативу по созданию парка культуры и отдыха «Здоровье», которая была поддержана акимом области Бердибеком Сапарбаевым. Для этого была выделена площадь участка в пять гектаров. Открытие парка состоялось в канун Дня медицинского работника.

В парке культуры и отдыха «Здоровье» созданы условия для поддержания физической активности горожан всех возрастных категорий – настольный теннис, воркаут, баскетбол, дорожки для пеших прогулок, детские площадки, высажено более тысячи различных саженцев, цветов, установлен фонтан, малые архитектурные формы.

На средства медицинских работников государственных организаций и силами медицинских работников создана площадка для занятий футболом. Созданы условия для занятий скандинавской ходьбой, йогой под руководством опытных инструкторов на бесплатной основе для всех желающих. Все это – для поддержания эмоционального и физического состояния граждан.

​В парке установлена стела «Ваше здоровье – в ваших руках» высотой шесть метров. Стела символизирует призыв к жителям – поддерживайте свое здоровье, повышайте физическую активность, активный досуг.

​Пандемия COVID-19 внесла свои жесткие коррективы в мирную жизнь населения всей планеты. Первыми на передовой борьбы с новой коварной инфекцией стали герои нашего времени – люди в белых халатах. ​В память о погибших коллегах, выполнявших свой профессиональный долг на боевом посту, установлена стела «Светя другим – сгораю сам», символизирующая обращение к населению «Берегите себя и своих близких».

​В память о пребывании делегаций медицинских работников из других регионов, стран, представителей ВОЗ на аллее Дружбы ​посажены зеленые насаждения.

- Какова профилактическая направленность современной медицины?

- Продолжается распространение коронавирусной инфекции, с возникновением новых штаммов вируса. Вакцинация - единственный способ, который позволит остановить пандемию COVID-19. ​С целью формирования коллективного иммунитета проводится с февраля этого года вакцинация взрослого населения.

​В настоящее время расширен диапазон вакцинации - подростки с 12-17 лет, беременные и кормящие матери. ​В области имеется достаточный арсенал вакцин, проводится информационно-разъяснительная работа с населением.

​На всех уровнях оказания медицинской помощи населению медицинские работники пропагандируют здоровый образ жизни как один из главных факторов в профилактике заболеваний.

​Одним из ключевых аспектов здорового образа жизни является физическая активность. ​Регулярная физическая активность способствует не только укреплению и сохранению здоровья, но и достоверно снижает риск развития важнейших социально-значимых заболеваний, таких как диабет второго типа, некоторые виды рака, болезни системы кровообращения. ​Понимая важность физической активности для укрепления здоровья, медицинские работники личным примером активно пропагандируют среди населения области доступные виды физической культуры и спорта. Этому очень способствует открытие парка культуры и отдыха «Здоровье» где медицинские работники организуют занятия по вовлечению населения в физическую активность – скандинавская ходьба и йога. ​

Среди медицинских работников организован межобластной турнир по мини-футболу, посвященный памяти медицинских работников, павших в борьбе с COVID-19. ​В проведении акции «Спортивная осень-2021» принимали участие медицинские работники и студенты Жамбылского областного медицинского колледжа, а также все желающие. В программе акции прошли футбольные матчи среди медицинских организаций, бег на определенную дистанцию и прыжки в длину, скандинавская ходьба среди лиц старшего возраста. ​Тем самым, популяризируется физическая активность среди всех возрастных групп населения.

Подводя итог, замечу, что не все проблемы еще решены. Но - поставлены новые цели и задачи по дальнейшей охране здоровья населения, улучшения качества жизни и продолжительности населения области.

- Спасибо за беседу! Успехов Вам в Вашем благородном труде!