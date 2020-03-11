В Жамбылской области рассказали о мерах по недопущению распространения коронавируса

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем – заверили в департаменте Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг по Жамбылской области Министерства здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день на территории Жамбылской области случаи коронавирусной инфекции не зарегистрированы, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель департамента комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг по Жамбылской области Берик Жаркымбеков. - В Жамбылской области под наблюдением находятся 271 человек, прибывшие из 19 стран, подверженных коронавирусной инфекции. Информация каждый день обновляется».

По данным департамента, ежедневно ведется мониторинг контроля за медицинским наблюдением лиц, прибывших из других стран, которые подразделяются на категории 1-А, 1-Б, 2 и 3 в зависимости от степени распространения коронавирусной инфекции.

«В нашу область из стран категории 1-А, то есть из КНР, Южной Кореи и Ирана, прибыл 51 гражданин, все они госпитализированы в провизорный санаторий в Байзакском районе, состояние здоровья всех изолированных удовлетворительное, из них 10 лиц по истечению инкубационного периода выписали. По категории 1-Б находились на домашнем карантине четыре человека, приехавшие из Италии, из них один уже снят с наблюдения. Из стран второй категории 11 граждан, прибывшие из Испании и Германии, взяты на 14 дней под медицинское наблюдение (обзвон), и уже трое сняты с наблюдения. Из стран третьей категории (Япония, Тайланд, ОАЭ, Франция, Швеция, Малайзия, США, Сингапур, Кувейт, Бахрейн, Ирак, Великобритания, Швейцария, Гонконг) 195 наших граждан были взяты на учет, из них 26 уже сняты с наблюдения», - рассказал Берик Жаркымбеков.

Врачи настоятельно советуют до стабилизации эпидемиологической ситуации воздержаться от выезда за границу. По всем возникающим вопросам можно обращаться в круглосуточный Call-центр по номеру 1406.