В Жамбылской области проводят командно-штабные учения «Ағын-2021»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В условиях современной нестабильной обстановки в мире возможны любые ситуации ЧС. Командно-штабные учения «Ағын-2021» проводятся в Жамбылском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в пресс-службе ДЧС региона, учения «Ағын-2021» проводятся 20 - 21 мая 2021 года для подготовки областной подсистемы Государственной системы гражданской защиты к действиям на случай массового перехода иностранных граждан через Государственную территорию.

«Основной целью республиканского командно-штабного учения является повышение уровня готовности местных исполнительных органов к действиям в случае массового перехода беженцев на территорию Республики Казахстан. При этом совершенствуется слаженность работы местных исполнительных органов по управлению подчиненными силами по приему и размещению беженцев в условиях их массового перехода через Государственную границу. Отрабатываются основные вопросы межведомственного взаимодействия и всестороннего обеспечения действий территориальных служб гражданской защиты.

21 мая в ходе командно-штабных учений «Ағын-2021» силы и средства департамента по ЧС Жамбылской области приведены в режим повышенной готовности. После получения сигнала в назначенное время департаментом организована работа совместного оперативного штаба под руководством начальника управления гражданской обороны Руслана Шариева.

В работе оперативного штаба приняли участие представители служб гражданской защиты Жамбылской области и других организаций, участвующих в ликвидации условной чрезвычайной ситуации. Оперативным штабом совместно с представителями служб гражданской защиты проводится работа по оценке обстановки, устранению возможных чрезвычайных ситуаций при случаях массового перехода иностранных граждан на территорию Жамбылской области.

По полученной тревоге дежурной службой ДЧС Жамбылской области оповещены соответствующие учреждения и организации. Силами и средствами привлеченных формирований гражданской защиты, совместно с акиматом Жамбылского района, обеспечено развертывание лагерей для беженцев, фильтрационных пунктов и пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан. Осуществлен условный оперативный сбор и обобщение информации в фильтрационных пунктах, учет прибывших иностранцев, включая состав семей. Совместно с управлением здравоохранения и департаментом полиции Жамбылской области организуется медосмотр на предмет выявления признаков инфекционных заболеваний, наркомании, наличия огнестрельных и других ранений, организация охраны и поддержание общественного порядка в лагерях для размещения иностранцев и другие необходимые процедуры.

К учениям привлечены местные исполнительные органы, департамент полиции, воинская часть 5513 Национальной гвардии РК.

Отмечается, что в ходе учений «Ағын-2021» задействованные силы и средства на должном уровне выполнили поставленные задачи и продемонстрировали готовность к чрезвычайным ситуациям весеннего периода.

В командно-штабных учениях, под руководством заместителя акима Жамбылской области Улана Жазылбекова, задействовано 97 человек личного состава, 11 единиц техники.

«Все задействованные силы и средства областных служб показали реальную готовность, слаженность, взаимодействие и укомплектованность привлекаемых служб гражданской защиты Жамбылской области», - отметили в департаменте по ЧС Жамбылской области.