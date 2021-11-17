В Жамбылской области проведено командно-штабное учение «Қыс-2021»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылская область приняла участие в республиканском командно-штабном учении «Қыс 2021», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, учения организованы для подготовки органов управления и сил государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода.

В ходе подготовки и проведения учения режим функционирования территориальных и отраслевых подсистем государственной системы гражданской защиты переведен в режим повышенной готовности к выполнению задач при угрозе и возникновении ЧС зимнего периода, рассказали в ведомстве. В ходе учений отрабатываются слаженность в работе отраслевых и территориальных подсистем госсистемы гражданской защиты по управлению подчиненными силами в условиях нарушения функционирования транспортных магистралей и объектов жизнеобеспечения.

Проверена готовность систем оповещения и связи, организация оперативного дежурства на всех уровнях госсистемы гражданской защиты, работа прогнозных и диспетчерских служб. Проведен мониторинг по созданию запасов материально-технических, продовольственных и медицинских резервов и готовности служб и формирований гражданской защиты к реагированию на ЧС зимнего периода.

«Особое внимание уделено проведению аварийно-спасательных и неотложных работ с учетом сосредоточения основных усилий в первую очередь на поиске и спасении людей, оказании им первой медицинской помощи, эвакуации из опасных мест в пункты обогрева, ближайшие населенные пункты и в лечебные учреждения», - подчеркнули в пресс-службе ДЧС области.

Показательные практические действия проведены в Жуалынскорм районе. По легенде в этом районе резко ухудшилась метеорологическая обстановка – сильный снег, метель, нулевая видимость. В результате остановлено автомобильное сообщение с шестью населенными пунктами, остановлено движение на трассе Биликуль – Куюк. На перевалах Куюк, Шакпак наблюдается скопление автомобилей. В связи со снегопадом на территории района оперативно организованы экстренные группы аварийно-спасательных служб и формирований.

«В это же время в трех километрах от села Дихан-Кайрат Жуалынского района на магистральном газопроводе Ташкент – Бишкек - Алматы в результате разрыва участка магистрали длиной около 15 метров подземного газопровода высокого давления диаметром 1 020 мм произошел выброс газа. Образовалась воронка глубиной восемь метров, длиной 15 метров и шириной десять метров. Газоснабжение объектов и населенных пунктов прекращено», - рассказали фабулу легенды в ведомстве.

На место происшествия выехала районная группа экстренного реагирования. В первую очередь силами районного отдела полиции произведено перекрытие подъездных путей к месту возникновения ЧС и приняты меры по недопущению посторонних лиц на место проведения восстановительных работ. Ремонтно-восстановительные бригады восстановили трубопровод. Произведено оповещение жителей о планируемой подаче газа, осуществлена подача и транзит газа.

Во время проведения практических занятий военнослужащими в/ч 91 678 Министерства обороны в ущелье «Коксай» Жуалынского района отработана легенда о том, что произошел сход лавины и в районе бедствия находятся 12 человек. Департаментом по чрезвычайным ситуациям создан оперативный штаб, на место происшествия направлены оперативная группа и дежурная смена оперативно-спасательного отряда, филиала Центра медицины катастроф» отдела по ЧС, пожарной части № 7 Жуалынского района, представители акимата Жуалынского района. Привлечены бригады скорой медицинской помощи, военнослужащие РгК «Юг» войсковой части 91 678. В ДЧС организована «горячая линия» с дежурством психологов. Силами спасателей и привлеченных сил в результате проведенных поисковых работ из-под снега извлечены пострадавшие. В аварийно-спасательных работах было задействовано 33 единицы техники и 105 человек.

В учениях приняли участие представители местных исполнительных органов, аварийно-спасательных служб и формирований, службы гражданской защиты, объекты экономики, ДЧС региона, «Казселезащита», «Өрт сөндіруші» и «Казавиаспас», департамент полиции Жамбылской области, управление внутренних дел на транспорте, волонтеры филиала ОО «Красный Полумесяц».

Командно-штабные учения по подготовке к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода прошли во всех районах области. В практических мероприятиях задействовано более 800 человек и около 280 единиц техники.

В ведомстве отметили, что с начала года территориальными подразделениями ДЧС совместно с местными исполнительными органами, формированиями гражданской защиты проведено 3 266 учений. Подведомственными подразделениями спасено 659 человек, эвакуировано 994 человека, оказана доврачебная медицинская помощь 146 пострадавшим. Осуществлено 4 045 выездов на аварийно-спасательные и неотложные работы.