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    20:45, 08 Июль 2021 | GMT +6

    В Жамбылской области принята стратегия развития детско-юношеского футбола

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев встретился с руководством и тренерским штабом футбольного клуба «Тараз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, о новостях клуба рассказали руководитель ФК «Тараз» Талгат Турлыбайулы и главный тренер клуба Вардан Минасян.

    Глава региона отметил, что нужно работать по единой методике подготовки игроков, чтобы сформировать профессионально подготовленный резерв. «Будущих чемпионов нужно тренировать с малых лет, - сказал он. - Осваивая навыки футбольного мастерства с детства, они получат приглашение в главную команду области, а затем будут играть в составе национальной сборной. Четкая единая система подготовки воспитанников позволит обеспечить преемственность поколений».

    Было отмечено, что в начале 2021 года в Жамбылскую область получили приглашения инструктор PRO UEFA Игорь Шпанера и тренер A Elite UEFA Дмитрий Васильев.

    Игоря Шпанеру назначили координатором программы развития детского и молодежного клуба «Тараз».

    «Для развития детско-юношеского футбола принята долгосрочная стратегия. Для нас важно создание идентичного стиля игры всех команд региона. Детей с 6 - 7 лет будут готовить для молодежных клубов и ФК «Тараз». А это невозможно без квалифицированных кадров. Поэтому параллельно обучение будут проходить и тренеры», - сказал он.

    Дмитрий Васильев является инструктором по обучению, тренером по физической подготовке.

    На встрече акиму области представили еще одного приглашенного специалиста - Александра Глущенко, который будет куратором тренеров.

    Все эти специалисты вместе с главным тренером команды намерены сделать ФК «Тараз» лидером среди остальных клубов по стране.

    «Нужно наладить связи со всеми спортивными школами в районах, работать с сельскими мальчишками и их тренерами», - сказал Бердибек Сапарбаев.

    На встрече говорили и о задачах на сезон-2021.

    Капитан команды Максат Амирханов заверил главу региона, что команда приложит все усилия для достижения победы в следующей игре.

    «В последнее время «Тараз» сдает позиции. В команде немало профессиональных игроков, среди которых наши местные ребята. Болельщики ждут от вас хорошей игры. Скромность, трудолюбие, упорство – именно эти качества приведут вас к победе. Не забывайте, что вы защищаете честь нашей области», - сказал Бердибек Сапарбаев, заверив, что руководство области всегда будет поддерживать футбольный клуб.

    Самое главное, оправдать доверие болельщиков, подчеркнул аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.


    Теги:
    Спорт Жамбылская область Акимат Общество
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