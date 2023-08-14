В Жамбылской области полностью адаптированы 516 соцобъектов для лиц с инвалидностью

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках обеспечения законных прав лиц с инвалидностью в Жамбылской области проведена адаптация 577 объектов социальной инфраструктуры. При этом из них 516 объектов полностью адаптированы для всех категорий людей с особыми потребностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В Казахстане реализуются Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года, Дорожная карта партии «Аманат» и проект «Кедергісіз келешек», разработанный по поручению Главы государства в 2021 году.

Проектом определены 22 тыс. приоритетных по адаптации объектов по стране. Начиная с 2021 года по 2025 год ежегодно должно быть адаптировано по 4400 объектов. По состоянию на 1 августа т.г. адаптировано 10 277 объектов.

В Жамбылской области за 5 лет предусмотрена адаптация 1295 объектов для всех категорий лиц с инвалидностью. В настоящее время из 776 объектов, запланированных к адаптации в период с 2021 по 2023 гг., местными исполнительными органами проведены адаптационные мероприятия на 577 объектах.

В ходе «постконтрольных» проверок, проведенных территориальным Департаментом Комитета труда и социальной защиты Минтруда по Жамбылской области, из 577 указанных объектов подтверждена полная адаптация 516 объектов.

Так, в регионе для всех категорий лиц с инвалидностью доступны:

- государственные учреждения – 167 (113 акимата, 50 государственные учреждения, 4 суда);

- объекты здравоохранения – 78 (16 поликлиник, 23 больницы, 4 медицинских центра, 21 врачебная амбулатория, 3 клиники, 1 коррекционный кабинет, 2 медицинских пункта, 1 стоматология, 2 фельшерско-акушерских пунктов, 5 аптек);

- объекты образования – 164 (138 школ, 2 университета, 12 колледжей, 6 гимназий, 1 институт, 5 учебных центров);

- прочие объекты социальной инфраструктуры –107 (10 филиалов банков, 2 почтовых отделения, 35 домов культуры, 5 центров социальной реабилитации, 6 администраций, 2 торговых дома, 1 гостиница, 1 автовокзал, 16 стадионов, спорткомплекс и др.).

61 объект признан частично адаптированным, по ним выявлены 346 нарушений: для лиц с нарушением слуха – 4; с нарушением зрения – 132; с нарушением опорно-двигательного аппарата – 107, для лиц, передвигающихся на кресло-коляске – 103.

Указанные нарушения будут полностью устранены до конца т.г., с собственниками объектов проведены разъяснительные и консультационные работы для завершения мероприятий по адаптации.

Также до конца 2023 года планируется адаптировать 199 объектов.

Кроме того, в рамках государственного контроля Департаментом проведено 30 проверок объектов социальной инфраструктуры в сферах государственного управления, здравоохранения, социальной защиты, культуры и др. Из них: 5 – это внеплановая проверка, проведённая по контролю за исполнением предписания, и 25 проверок – в рамках профилактического контроля.

По итогам проверок выдано 21 предписание об устранении выявленных нарушений, наложено 4 административных штрафа на сумму 966 тыс. тенге.