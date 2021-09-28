В Жамбылской области отремонтируют 444 км автодорог

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках государственной программы «Нұрлы жол» и при поддержке местного бюджета в Жамбылской области модернизируют автодороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области Бакытжана Жанибекова, в 2021 году в рамках реализуемых проектов при поддержке республиканского бюджета завершено строительство объездной автодороги «Южный обход города Тараз к границе с Кыргызстаном» протяженностью более 16 км.

«Строительство объездной трассы началось в 2019 году. Наряду с этим, ведется строительство аварийного моста на девятом километре автодороги районного значения Ерназар - Койгельды. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года», - рассказал спикер.

По его словам, общая протяженность автомобильных дорог республиканского и областного значения в Жамбылской области составляет порядка десяти тысяч километров.

На ремонт и содержание автодорог региона из всех бюджетных источников выделено 12,7 млрд тенге. На эти средства будет отремонтировано 444,3 км дорог региона. В текущем году в рамках государственной программы «Нұрлы жол» реализуется 30 проектов из 166, направленных на модернизацию автодорог области, 70 – в рамках проекта «Ауыл - ел бесігі», остальные – при поддержке местного бюджета. Кроме того, в целях обеспечения безопасности дорожного движения продолжаются работы по содержанию дорог.

«В результате планируем довести долю местных автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 95% от общей протяженности, долю улиц населенных пунктов - до 79,2%. Контроль качества дорожно-ремонтных работ и применяемых материалов регулярно осуществляет РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по Жамбылской области. На эти цели из местного бюджета выделено порядка 41,8 млн тенге. С начала года экспертиза ремонта и содержания автомобильных дорог проведена на 466 объектах, изъято порядка 635 проб. В результате подрядчикам выдано 72 замечания, даны предписания по устранению недостатков», - доложил Бакытжан Жанибеков.

По словам спикера, одним из путей повышения качества автомобильных дорог, является использование современных технологий в дорожном строительстве.

«В Жамбылской области активно принимаются меры по внедрению передовых технологий дорожного строительства. В настоящее время одной из самых востребованных является технология холодного ресайклинга, которая позволяет улучшить качество дорожного ремонта», - отметил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области Бакытжан Жанибеков.