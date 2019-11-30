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В Жамбылской области оптимизируют населенные пункты

30 Ноября 2019 14:11
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В Жамбылской области оптимизируют населенные пункты

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О благоустройстве и оптимизации населенных пунктов Жамбылской области рассказали в управлении архитектуры и градостроительства акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам исполняющего обязанности руководителя управления архитектуры и градостроительства акимата Жамбылской области Даулета Досанова, продолжаются работы по обеспечению населенных пунктов региона генеральными планами.

«Всего в Жамбылской области 377 населенных пунктов, в том числе четыре города. Из них 32 населенных пункта имеют численность населения свыше пяти тысяч человек. Это с городами областного и районного значения. И 345 населенных пунктов имеют численность населения до пяти тысяч человек», - рассказал Даулет Досанов.

На сегодняшний день 362 населенных пункта охвачены генеральными планами и упрощенными схемами. В целом по области ход выполнения проектов генеральных планов населенных пунктов составил 98,1%, отметил спикер.

«В целях реализации третьего направления Послания Главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года «формирование благоприятной среды для жизнедеятельности» в Жамбылской области проводится оптимизация по восьми населенным пунктам с численностью населения около 50 человек, - продолжил спикер. - Так, в Мойынкумском районе четыре населенных пункта будут упразднены из-за отсутствия населения, а четыре населенных пункта по Рыскуловскому, Сарысускому, Шускому районам будут подключены к близлежащим селам».

При этом село Талас Сарысуского района переводится в категорию поселения с включением в состав села Ондирис, село Жаркудык включено в состав села Жанаталап. Село Разьезд-98 Рыскуловского района переводится в категорию поселения. Село Акбулак включено в состав села Р. Сабденов Акбулакского сельского округа. Село Болтирик Шуского района вошло в населенный пункт Актасты, отметил исполняющий обязанности руководителя управления архитектуры и градостроительства акимата Жамбылской области Даулет Досанов.

Отметим, что население Жамбылской области составляет 1,12 миллиона жителей (в 2018 году было – 1,06 миллиона), в Таразе проживают 425 910 человек.

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Ключевые слова: Жамбылская область, Акимат,
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Автор:

Галина Скрипник

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