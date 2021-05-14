В Жамбылской области обсудили проблему бродячих собак и кошек

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблему бродячих животных обсуждали на совещании в облакимате под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что эта проблема давно волнует жителей областного центра, в котором можно увидеть стаи бродячих собак. При том, что на отлов и утилизацию бродячих животных в области ежегодно выделяются десятки миллионов тенге, - бродячих собак меньше не становится. Единственный в регионе приют для собак существует за счет спонсорских пожертвований и энтузиазма его организаторов.

Как проинформировал руководитель областного управления ветеринарии Ербол Жиенкулов, в декабре 2020 года решением Жамбылского областного маслихата утверждены правила содержания и выгула собак и кошек, отлова бродячих собак и кошек.

Три бригады в городе Таразе и 10 районных бригад отлавливают бродячих собак и кошек, отметил спикер.

«Жители в социальных сетях стали чаще жаловаться на то, что вопрос содержания бродячих животных никак не решается. Почему профильное ведомство не предпринимает никаких мер?», – спросил аким области Бердибек Сапарбаев.

По словам Ербола Жиенкулова, возникают трудности из-за того, что не предусмотрены деньги на строительство помещения для содержания бродячих собак и кошек. Он добавил, что без помощи жителей, которых заботит судьба братьев меньших, не обойтись.

Обозначил руководитель профильного ведомства и другие проблемы: материально-техническая база слабая, оборудование изношено, ветеринарные пункты имеются не во всех сельских округах.

Бердибек Сапарбаев потребовал от акимов районов решить эти вопросы. Глава региона отметил также, что в некоторых селах состояние мест для забоя скота оставляет желать лучшего.

«Мне не нравится ответ «попытаемся исправить». Все обсуждаемые вопросы обязательно должны найти решение. Ветеринарная служба – очень важное направление работы местных исполнительных органов, и вы не должны забывать об этом. Речь идет и о здоровье людей, экономическом благополучии сел», - заключил Бердибек Сапарбаев.