В Жамбылской области обезврежена группа, сбывавшая наркотики в другие регионы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2020» с 1 июня 2021 года проходит в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в ходе проведения мероприятия «Карасора-2021» и региональной операции «Рефлекс-2021» сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции и департамента КНБ Жамбылской области провели совместные специальные оперативно-розыскные мероприятия.

Была реализована оперативная информация в отношении группы лиц, занимавшихся заготовкой наркотического средства «марихуана» на территории Жамбылской области. Группа сбывала наркотическое средство в другие регионы нашей республики. В ходе следственных действий установлены личности всех пяти подозреваемых. Это мужчины в возрасте от 39 до 51 года, которые очень хорошо знали друг друга. Четверо – жители Байзакского района, двое из них состоят в родственных отношениях, один из города Тараза.

«В ходе проведения одновременных задержаний и осуществления санкционированных обысков по месту их жительства, а также на производственной базе одного из подозреваемых, изъяты наркотические средства – более килограмма гашиша, более 30 кг марихуаны, кусты культивированных растений каннабиса. А также сита и другие приспособления для производства гашиша, два незарегистрированных гладкоствольных ружья, 25 охотничьих и 16 травматических патронов», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Аскар Жумабеков.

В настоящее время все задержанные дали признательные показания, водворены в изолятор временного содержания управления полиции города Тараза. По данному уголовному делу создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников СУ и УПН ДП Жамбылской области, проводится досудебное расследование, уточнили в правоохранительном ведомстве.

Напомним, на территории Жамбылской области с 1 июня по 31 октября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2021» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков.

Так, в Таразе задержан 55-летний житель областного центра, который вырастил в своем огороде 104 куста индийской конопли.

В Таразе при обыске на съемной квартире в микрорайоне обнаружена и изъята сушеная марихуана весом 1,7 кг.

В Шуском районе жамбылские полицейские сожгли более 1,8 тонны дикорастущей конопли.

На трассе Алматы - Екатеринбург задержан житель Кызылорды, у которого обнаружено два килограмма марихуаны. Ему грозит срок лишения свободы от трех до семи лет.

Широкомасштабное республиканское мероприятие находится на особом контроле Министра МВД РК Ерлана Тургумбаева. Ежегодно эта акция ставит надежный щит антинаркотической деятельности как в жамбылском регионе, так и по всей республике. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли.

В 2020 году по итогам ОПМ «Карасора-2020» выявлено 574 наркоправонарушения, из них 139 наркопреступлений, 435 уголовных проступков. Из незаконного оборота изъято 2 тонны 867 килограммов различных наркотических средств.