В Жамбылской области новое назначение в сфере строительства

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жамбылской области Орумбаев Ерлан Курмантаевич назначен руководителем управления строительства акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

43-летний Ерлан Орумбаев - уроженец Кордайского района Жамбылской области, имеет высшее образование по специальностям «Инженер-механик» и «Правоведение».

Трудовую деятельность начал в 2000 году главным специалистом управления по делам молодежи, спорта и туризма акимата Кордайского района, затем возглавил этот отдел.

В разные годы работал главным инспектором аппарата акима Кордайского района, заведующим отделом спорта Кордайского района, председателем ревизионной комиссии Кордайского районного маслихата, первым заместителем председателя Кордайского районного филиала партии «Nur Otan».

Работал специалистом, начальником отдела логистики ТОО «Romaks KZ», главным специалистом аппарата акима Кордайского района, главным инспектором акима области в организационно-инспекторском отделе аппарата акима Жамбылской области, руководителем финансово-экономического отдела аппарата акима Жамбылской области.

Был депутатом V созыва маслихата Кордайского района.

С августа 2018 года по сегодняшний день занимал должность заместителя акима Кордайского района, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.