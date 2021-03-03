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    23:51, 02 Март 2021 | GMT +6

    В Жамбылской области назначили акима Меркенского района

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области серия кадровых изменений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе главы региона, по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и районного маслихата распоряжением акима Жамбылской области Нурсипатов Руслан Маратович назначен акимом Меркенского района.

    Нового главу района активу представил Бердибек Сапарбаев. Перед новым акимом района поставлен ряд задач по социально-экономическому развитию района, сохранению законности и правопорядка.

    «Прежний аким района Мейрхан Омирбек проработал на этой должности почти пять лет, - сказал Бердибек Сапарбаев. - Несмотря на разные сложности, достойно исполнял свои обязанности. Потенциал Меркенского района очень высок. Уверен, что Руслан Маратович продолжит дела, начатые прежним акимом. Самое главное - единство в обществе. Поэтому призываю жителей поддержать нового главу района и работать совместно».

    В свою очередь, Мейрхан Омирбек поблагодарил всех, кто поддерживал его в период работы.

    Новый аким района Руслан Нурсипатов заверил, что приложит все усилия, для того чтобы оправдать оказанное доверие и возложенную на него ответственность для развития Меркенского района.

    Бердибек Сапарбаев особо подчеркнул, что нужно использовать потенциал района для привлечения инвестиций, развития промышленности.

    Меркенский район в числе регионов Жамбылской области, имеющих высокий потенциал в сельском хозяйстве. Поэтому поручено восстановить имеющиеся скважины, уделить особое внимание внедрению водосберегающих технологий. Также аким области особо подчеркнул важность развития переработки сахарной свеклы, производства меда, использования качественных семян и удобрений, использования приусадебных участков сельчанами. Также глава региона призвал выходцев района активно принимать участие в развитии родного края.

    54-летний Руслан Нурсипатов получил три высших образования в Алматинском технологическом техникуме по специальности «Оборудование предприятий пищевой промышленности», а также в Казахском национальном аграрном университете по специальностям «Агрономия» и «Финансы».

    Трудовую деятельность начал в 1989 году рабочим хлебопекарного цеха Кордайского районного потребительского союза. До 1994 года заведовал пекарней села Михайловка.

    В 1994 - 1995 годы – заместитель, первый заместитель директора хлебопищекомбината Кордайского районного потребительского союза.

    В 1995 - 2001 возглавлял общепит Кордайского района. В 2002 - 2004 - директор ТОО «Астық Астана-Кордай 2030».

    В 2004 - 2009 годы - заместитель акима Жуалынского района, в 2011-2014 – руководитель Кордайского районного узла почтовой связи. С января по март 2016 года – консультант Кордайского районного филиала партии «Нұр Отан».

    С марта 2016 года по сегодняшний день занимал должность секретаря Кордайского районного маслихата.

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    Назначения Жамбылская область Акимат
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