В Жамбылской области назначен аким Сарысуского района

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жамбылской области по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан Марат Султангалиев назначен акимом Сарысуского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Жамбылской области.

Нового главу района активу в режиме онлайн представил аким области Бердибек Сапарбаев.

«Сарысуский район обладает огромным потенциалом. Самое главное надо приложить усилия для улучшения благосостояния жителей, развития экономики. В этой связи нужно активно привлекать инвестиции. Это одна из задач, поставленных перед Маратом Кыргызалиевичем. Также важно ускорить работу по газификации района», - отметил глава региона.

Марат Султангалиев родился в 1982 году, образование высшее. В 2003 году окончил Таразский государственный университет им.М. Х. Дулати по специальности «правоведение», в 2013 году Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал в 2005 году специалистом в Министерстве индустрии и торговли Республики Казахстан.

В 2006-2008 годах ведущий специалист, главный специалист департамента развития торговой политики и вступления в ВТО Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, в 2008-2010 гг. эксперт департамента развития торговой политики Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, в 2010-2013 гг. эксперт, главный эксперт департамента развития внешнеторговой политики Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, в 2013-2015 гг. главный эксперт отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, в 2015-2018 гг. главный консультант отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

С мая 2018 года по сегодняшний день занимал должность главного инспектора отдела регионального развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.