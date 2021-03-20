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    22:29, 19 Март 2021 | GMT +6

    В Жамбылской области назначен аким Сарысуского района

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жамбылской области по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан Марат Султангалиев назначен акимом Сарысуского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Жамбылской области.

    Нового главу района активу в режиме онлайн представил аким области Бердибек Сапарбаев.

    «Сарысуский район обладает огромным потенциалом. Самое главное надо приложить усилия для улучшения благосостояния жителей, развития экономики. В этой связи нужно активно привлекать инвестиции. Это одна из задач, поставленных перед Маратом Кыргызалиевичем. Также важно ускорить работу по газификации района», - отметил глава региона.

    Марат Султангалиев родился в 1982 году, образование высшее. В 2003 году окончил Таразский государственный университет им.М. Х. Дулати по специальности «правоведение», в 2013 году Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «государственное и местное управление».

    Трудовую деятельность начал в 2005 году специалистом в Министерстве индустрии и торговли Республики Казахстан.

    В 2006-2008 годах ведущий специалист, главный специалист департамента развития торговой политики и вступления в ВТО Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, в 2008-2010 гг. эксперт департамента развития торговой политики Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, в 2010-2013 гг. эксперт, главный эксперт департамента развития внешнеторговой политики Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, в 2013-2015 гг. главный эксперт отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, в 2015-2018 гг. главный консультант отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

    С мая 2018 года по сегодняшний день занимал должность главного инспектора отдела регионального развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.


    Теги:
    Назначения Жамбылская область
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