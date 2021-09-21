В Жамбылской области начато досудебное расследование об изнасиловании 12-летней девочки

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области распространилась информация об изнасиловании 12-летней девочки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В информации уточняется, что изнасилование 12-летней девочки в Жамбылской области совершено 35-летним мужчиной. Случай произошел в Меркенском районе. В сообщении говорится, что подозреваемый познакомился со школьницей в социальной сети Instagram.

Как прокомментировали в пресс-службе областного департамента полиции, в отдел полиции Меркенского района поступило сообщение о том, что в Жамбылскую областную детскую больницу обратился несовершеннолетняя жительница села Мерке.

«В рамках досудебного расследования был проведен ряд следственных действий и экспертиз. По данному факту Меркенским районным отделом полиции начато досудебное расследование по статье 120 УК РК. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса данные досудебного расследования не подлежат разглашению», - сообщили в полиции.