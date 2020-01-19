В Жамбылской области лишенный прав пьяный водитель пытался скрыться от полиции

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области лишенный прав пьяный водитель пытался скрыться от полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

Напомним, что согласно новым изменениям в законе, вступившем в силу 11 января 2020 года, в Казахстане ужесточено наказание в отношении водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Изменения уже работают, о чем свидетельствует первый факт их применения, зафиксированный в Шуском районе, рассказали в пресс-службе ведомства.

На днях инспекторами Шуского районного отдела полиции задержан ранее уже лишенный прав 32-летний водитель автомашины Audi 100. При этом он еще и управлял транспортным средством в состоянии опьянения средней тяжести.

«Нарушитель пытался скрыться, тем самым создавая опасность встречному транспорту. Однако был оперативно задержан сотрудниками полиции. Согласно статье 346 часть первая УК РК (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения), нарушитель будет пожизненно лишен права вождения автотранспортом. Санкция по данной статье также предусматривает лишение свободы до пяти лет», - прокомментировал данный факт первый заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Бауыржан Удергенов.

В настоящее время водитель водворен в ИВС, автомашина направлена на штрафстоянку, сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.