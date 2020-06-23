В Жамбылской области ликвидировано загорание сухой травы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - С наступлением жары, в области увеличилось количество случаев горения сухой травы и сена. К примеру, за прошедшие сутки 22 июня 2020 года, на территории Жамбылской области зарегистрированы несколько подобных происшествий, передает «Казинформ» со ссылкой на группу внутренних и внешних коммуникаций Службы пожаротушения ДЧС Жамбылской области.

Так, по данным КЧС, в 02.40 часов поступило сообщение о загорании сухой травы на территории сельского округа Шокпар Шуского района. На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства Пожарного поста №19 села Толе би. Кроме того, также для тушения были привлечены: от с/о Шокпар (5 человек и 2 ед.техники), с/о Жанакорган (8 человек и 2 ед.техники), акимата Шу (9 человек и 1 ед.техники), села Шокпар (8 человек и 1 ед.техники). В целом, общими усилиями загорание удалось ликвидировать в 20.17 часов, площадь загорания составила 32 га.

В 11.17 часов поступило сообщение о загорании сухой травы на территории микрорайона «Астана» города Тараза. На место были направлены силы и средства Специализированной пожарной части №2 города Тараза. Прибывшие огнеборцы ликвидировали горение в 12.45 часов. Общая площадь загорания составила 100 кв. м.

Позже, в 13.22 часов, поступило сообщение о пожаре сена на территории крестьянского хозяйства «Олжа», расположенного близ села Т. Рыскулов Меркенского района. На место были направлены силы и средства пожарной части №9. Огнеборцам удалось локализовать пожар в 15.17 часов и ликвидировать в 18.27 часов. Общая площадь пожара составила 200 кв.м . В целом, пострадало 3000 тюков сена (45 тонн). Причина возникновения устанавливается.

»Это только малая часть случаев, произошедших за прошедшие сутки», - рассказали в ДЧС.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области просит жителей и гостей области, не оставлять детей без присмотра, не допускать их игр с огнем, собирать за собой мусор в местах отдыха. Потому как оставшиеся на солнце легковоспламеняющиеся вещества (бумага, бутылки, стеклянные бутылки) являются одной из основных причин пожаров. А напоминают о том, что следует избегать мест непригодных для купания и быть аккуратными при купании в целом. При случае пожара или чрезвычайной ситуации необходимо экстренно звонить на телефоны «101» и «112»