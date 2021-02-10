В Жамбылской области готовятся к паводкам

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В полную готовность к оперативному реагированию в паводковый период приводят силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, в облакимате состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В обсуждении превентивных мер участвовали представители департамента по ЧС, местной полицейской службы, управлений здравоохранения и образования, филиалов РГП «Казгидромед» и «Казводхоз», филиала АО «НК КазАвтоЖол», РГУ «Шу-Таласская бассейновая инспекция», госорганов. Представители городского и районных акиматов приняли участие в режиме селекторного совещания.

В ходе заседания были обсуждены вопросы проводимых в Жамбылской области мероприятий по предотвращению угрозы подтопления населенных пунктов в период весеннего паводка.

«Всем руководителям заинтересованных государственных и негосударственных органов даны поручения привести в состояние готовности гидротехнические, защитные сооружения и арычно-дренажные системы. В случае поступления штормовых предупреждений от филиала РГП «Казгидромет» незамедлительно через операторов сотовой связи должно быть оповещено население области, а также руководители объектов хозяйствования, о возможной чрезвычайной ситуации. Отработать запуск электросирен, поддержание телерадиовещания, передачу текстовых SMS-сообщений, размещение информации на ведомственном интернет-сайте, мобильных приложениях для смартфонов. Рекомендовано привлечь оперативный автотранспорт служб экстренного реагирования, а также использовать подворовой обход в тех местах, где отсутствуют технические средства оповещения», - рассказали в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.

Помимо этого, дано поручение с учетом предварительного прогноза Казгидромета на март 2021 года определять и предоставлять информацию о запасах снега, безопасных объемах водоемов и обеспечить постоянный контроль за их наполнением. При необходимости следует предварительно освобождать водоемы, приняв меры для создания свободных объемов по приему паводковых вод в водохранилищах.

«Только ответственная и слаженная работа всех учреждений и организаций приведет к недопущению паводковых угроз», - резюмировал председатель областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Улан Жазылбек.

Отметим, что на территории области формирование значительных зон затопления возможно при выходе воды за пределы пойм рек Шу, Талас и Аса. Не исключено прохождение локальных грязеселевых потоков по рекам Каракунуз, Ргайты, Аспара, Мерке, Каракистак, Каинды, Аксай и Коксай. Это касается пяти предгорных районов (Жуалынский, Меркенский, Рыскуловский, Кордайский, Таласский). При резком повышении температурного фона возможны интенсивные склоновые стоки во всех районах области, а в связи с резким таянием снега можно ожидать большое поступление воды в водохранилища.

В регионе имеются 14 водохранилищ, представляющих потенциальную опасность для населенных пунктов и хозяйственных объектов области. Это Терс-Ащибулак, Тасоткель, Какпатас, Аккол, Ынталыталы, Караконыз и Кировское водохранилище, которое находится на территории Кыргызстана. В случае прорыва плотин этих водохранилищ может возникнуть угроза подтопления 72-х населенных пунктов с численностью населения более 234 тысяч человек. Кроме того, выявлено 38 населенных пунктов, где возможны подтопления паводковыми и талыми водами.