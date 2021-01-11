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В Жамбылской области более 11 тысяч избирателей голосовали впервые

Автор:  
Галина Скрипник
11 Января 2021, 22:05
В Жамбылской области более 11 тысяч избирателей голосовали впервые

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги выборов в Парламент РК, маслихаты областей и районов 10 января 2021 года подвели в жамбылском регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил председатель Жамбылской областной территориальной избирательной комиссии Сергали Айдапкелов, выборы депутатов Мажилиса и маслихатов прошли без грубых нарушений, с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических требований по ношению медицинских масок, соблюдению социальной дистанции.

По предварительным итогам выборов депутатов Мажилиса и маслихатов Республики Казахстан, подведенным Жамбылской областной избирательной комиссией, участвовали 520 132 из 720 365 избирателей, зарегистрированных на 492 избирательных участках в регионе.

Это составляет 72,2% от общего числа избирателей нашей области, пояснил спикер. В Мажилис Республики Казахстан проголосовали 502 598 избирателей. Из них 399 766 - за партию «Nur Otan» (79,5%), 14 516 - за «Ауыл» (2,8%), 40 341 - за «Ак жол» (8%), 15 229 - за партию «Адал» (3%), 32 746 - за «НПК» (6,52%). В областной маслихат отдали 408 087 голосов за партию «Nur Otan» (81,2%), 42 453 голосов – за «Ауыл» (8,4%), 43 573 – за «Ак Жол» (8,6%), 8 485 голосов получила партия «Адал» (1,6%).

«По открепительным свидетельствам проголосовали 283 жамбылца, вне помещения для голосования – 4 226. Кроме того, в выборах приняли участие 26 696 избирателей с ограниченными возможностями. Впервые воспользовались своим избирательным правом 11 117 жамбылцев», - рассказал Сергали Айдапкелов.

По словам спикера, за избирательным процессом следили 3583 наблюдателя, в том числе: 1267 - доверенные лица политических партий, 1013 - наблюдатели политических партий и 1197 - представители общественных организаций, 43 - представители СМИ, 63 - наблюдатели из стран СНГ.

«Официальных жалоб на избирательный процесс не поступало», - резюмировал Сергали Айдапкелов.

По данным Жамбылской областной избирательной комиссии, в регионе зарегистрировано 523 кандидата на 206 мандатов от филиалов пяти партий («Nur Otan» – 390 кандидатов, «Ауыл» – 44 кандидата, «Ак жол» – 44 кандидата, «Адал» – 31 кандидат, «Народная партия Казахстана» – 14 кандидатов). Всего в регионе сформировано для голосования 492 избирательных участка. В работе участковых и территориальных комиссий принимают участие более 3,8 тысячи человек. За процессом голосования наблюдали более 6,5 тысячи наблюдателей от политических партий и общественных объединений.


Жамбылская область   Политические партии   Выборы-2021  
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