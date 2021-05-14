В  Жамбылской области активно реализуется проект «Мир и согласие»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проект «Мир и согласие» чуть больше года назад запущен в районах Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, с 1 марта в регионе возобновлен проект «Мир и согласие», реализованный впервые в республике в прошлом 2020 году по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. По реализации проекта работают три рабочие группы - «Межэтническое и межконфессиональное согласие», «Решение социально-бытовых проблем и развитие бизнеса», «Правоохранительная сфера». Координатором проекта является управление внутренней политики Жамбылской области.

Как пояснили в пресс-службе акима Жамбылской области, республиканский проект «Мир и согласие» направлен на сохранение и укрепление межэтнического согласия. В прошлом году благодаря деятельности специальных рабочих групп удалось решить многие проблемы жамбылцев. В этом году в рамках проекта также сделано немало, о чем можно судить из итогов совещания под председательством акима области Бердибека Сапарбаева.

Глава региона отметил, что в рамках реализации проекта «Мир и согласие» как можно больше граждан должны почувствовать поддержку и помощь государства в решении проблем.

«Проект «Мир и согласие» сплотил жамбылцев, - отметил глава региона. - В его реализации участвуют не только государственные служащие, но и члены общественных объединений. Поначалу было охвачено десятки населенных пунктов нескольких районов области. Следом мы создали штаб. Теперь проектом охвачено уже более 145 населенных пунктов. Сейчас настало время подвести итоги четырех месяцев работы в текущем году».

В реализации проекта участвуют три рабочие группы из представителей государственных и правоохранительных органов, экспертов, общественных организаций, религиозных и деловых кругов. За четыре месяца этого года члены групп встретились с жителями 145 населенных пунктов.

По словам руководителя областного управления внутренней политики Бейкута Жамангозова, основные проблемы, с которыми обращаются сельчане - это недостаток питьевой и поливной воды, а также проблемы, связанные с пастбищами.

«Проблема с питьевой и поливной водой актуальна прежде всего для жителей Шуского, Байзакского, Сарысуского, Таласского, Кордайского районов. В селах Карасу, Кайнар и Сарыбулак Кордайского района устарел водопровод. Жители сел просят восстановить трубопровод и централизованную систему водоснабжения. В этих населенных пунктах имеются проблемы, связанные с приграничными водоемами», - отметил Бейкут Жамангозов.

Руководитель облуправления координации занятости и социальных программ Жорабек Баубеков рассказал об итогах работы по решению социально-бытовых проблем и развитию бизнеса в семи районах, где сконцентрированы представители разных этносов.

«Рассмотрены вопросы повышения благосостояния сельского населения, улучшения качества образования, медицинских услуг, повышения уровня религиозного образования. Для решения этих вопросов разработана специальная Дорожная карта. В рамках ее реализации проведено 812 мероприятий, 204 встречи и 111 общественных приемных. В результате 1 070 гражданам оказана помощь в решении социальных проблем, 445 граждан получили медицинскую помощь, а 170 сельчан – содействие в оформлении безвозвратных грантов для открытия своего дела», - сказал он.

Кроме того, в семи районах проведены ярмарки вакансий. На постоянные рабочие места привлечено 347 человек, на молодежную практику - 245 выпускников, на социальные рабочие места направлено 90 человек, на оплачиваемые общественные работы - 129 человек.

В целом глава региона дал положительную оценку деятельности рабочих групп. Для повышения эффективности работы Бердибек Сапарбаев поручил закрепить по одному сотруднику в аппаратах акиматов сельских округов, ответственных за ход реализации проекта «Мир и согласие».

«Основными целями проекта являются улучшение благосостояния жителей области, качества образования и медицинских услуг, повышение уровня религиозного образования. Проводится выездной прием граждан, решаются социальные вопросы. Организуются ярмарки вакансий, консультирование населения по кредитованию. Решаются проблемы социально уязвимых слоев населения, оказывается юридическая помощь. Люди могут получить всю информацию о реализуемых проектах и государственных программах по поддержке и развитию бизнеса», - пояснили в ведомстве.