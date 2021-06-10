В жамбылском селе Шокай ввели в эксплуатацию водопровод

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - С работой системы водоснабжения в селе Шокай Жамбылского района ознакомился аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в ходе рабочей поездки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сельчане ждали этого события долгие годы.

Строительство водопровода в селе Шокай в рамках программы развития регионов вело ТОО «Болат-Д». Отныне качественной питьевой водой будут пользоваться 160 дворов, в которых проживают 800 жителей. Протяженность водопроводной сети составляет около 15 километров.

«Исполнилась давняя мечта шокайцев, - рассказал местный житель Исмайл Ходжумуратов. - Радуемся, что наше село с каждым годом преображается, строятся новые объекты. К примеру, в этом году построили сельский клуб, при въезде в село установили арку по проекту «Жомарт түлек». Скоро начнется строительство школы».

На сегодняшний день уже 30 из 42 населенных пунктов Жамбылского района обеспечено централизованным водоснабжением. В 2020 году в рамках программы «Дорожная карта занятости» питьевой водой обеспечили села Жасоркен, Кызылкайнар, Акбулым, Байтерек, Каратау.

По итогам 2020 года показатель по доступу к централизованному водоснабжению сельских населенных пунктов составил 69 процентов. В этом году планируется довести этот показатель до 71,4 процента, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.

Жамбылский район – самый близлежащий к областному центру городу Таразу регион области. Площадь территории района составляет 4,3 тысячи квадратных километров. Численность населения около ста тысяч человек.

Здесь имеются масло-, хлебозаводы, цеха по переработке плодов и винограда, строительные и транспортные предприятия, производство строительных материалов. Выращивают зерновые, технические, овощебахчевые культуры. Разводят крупный рогатый скот, овец и коз, лошадей. По территории района проходят железные дороги Шымкент - Тараз, Тараз - Каратау – Жанатас, пролегают автомобильные дороги Шымкент - Тараз, Тараз - Акколь – Саудакент.