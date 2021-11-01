В жамбылском селе работал простым фельдшером отец знаменитого полководца Фрунзе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылская земля богата историей и хранит еще много неизведанных страниц. О малоизвестных фактах истории жамбылского здравоохранения в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал врач-хирург, доктор медицинских наук, профессор, член Союза журналистов Казахстана Сағындык Ордабеков.

- Сағындык Ордабекович, Вы известны не только как выдающийся хирург, но и как автор интересных публикаций об истории жамбылского края, о врачах нашей области, внесших весомый вклад в развитие отечественного здравоохранения. О ком Ваш рассказ на сей раз?

- По долгу службы часто бывая в разных уголках Жамбылской области, стараюсь побольше узнать об исторических личностях, о которых тепло и трепетно отзывается местное население. Одним из таких интересных фактов является то обстоятельство, что в селе Мерке на старом кладбище покоится прах отца именитого легендарного полководца, наркома Союза ССР, военного теоретика Михаила Фрунзе - фельдшера по образованию Василия Михайловича Фрунзе.

Что мы знаем из его биографии? Только некоторые меркенцы знают эту историю. Поэтому захотелось рассказать об этом человеке, чтобы современные жамбылцы знали свою историю.

В доступной литературе имеются скудные сведения об отце революционера, советского государственного и военного деятеля, одного из крупных военачальников Красной армии во время Гражданской войны, Михаила Васильевича Фрунзе - о фельдшере Василии Михайловиче Фрунзе (1854 - 1897), последние годы жизни которого были тесно связаны с Аулие-Атинским уездом Казахстана (ныне – Жамбылская область).

Отец комдива Фрунзе Василий Михайлович – один из первых русских интеллигентов города Пишпека (ныне – столица Кыргызстана город Бишкек). Служил он сначала фельдшером в воинских частях Туркестана, а затем – в Пишпеке.

А родился в семье молдавского крепостного крестьянина помещика князя Долгорукого. Место рождения - село Захаровка Тираспольского уезда Херсонской губернии (ныне село Фрунзовка Одесской области, Украина).

За непокорный характер князь Долгорукий отдал своего крестьянина Фрунзе в солдаты. После отмены крепостного права Василий Фрунзе смог уехать в Москву, где поступил учиться в фельдшерскую школу и, получив диплом фельдшера, был направлен в Туркестан военным фельдшером. После увольнения остался работать участковым фельдшером в Семиречье.

За готовность в любое время оказать необходимую медицинскую помощь, за простоту в обращении местное население относилось к Василию Михайловичу с большим уважением.

Благодаря обширной практике, самостоятельному чтению специальной медицинской литературы, фельдшер Василий Михайлович Фрунзе обладал серьезными медицинскими знаниями, очень помогавшими ему в борьбе с вековыми врагами казахского и кыргызского народов – туберкулезом, оспой, трахомой.

- Что известно о семье фельдшера Фрунзе?

- Жена Василия Михайловича Фрунзе и мама комдива – Мавра Ефимовна Бочкарева – родилась в Воронежской губернии в семье крестьянина. В 70–х годах XIX века семья Бочкаревых вместе с другими мигрантами перебралась в Семиречье. Мавра Ефимовна была любознательной, умной и энергичной женщиной, ставшей доброй помощницей мужу, а после его смерти – заботливой матерью детям, воспитывала в детях любовь к труду и прививала жажду к знаниям.

В браке у них родились пять детей – сыновья Константин, Михаил, дочери Людмила, Клавдия, Лидия. Мавра Ефимовна самостоятельно смогла одолеть грамоту, много читала и сумела привить детям любовь к книге, ко всему прочему умела играть на гитаре, неплохо пела и научила этому своих детей.

Бабушка занималась с детьми церковно-славянским языком, отец учил их латыни, в семье Фрунзе имелась неплохая библиотека. В семье В.М. Фрунзе все были очень дружны, средства для жизни дети умели добывать с ранних лет, четверо из них окончили гимназию с золотыми медалями и отправились учиться в центральные города России.

- Как тогда работали медицинские учреждения?

- Медицинские учреждения в то время в первую очередь оказывали помощь военнослужащим, царским чиновникам, состоятельному слою населения. Забота царской администрации об «инородных» сводилась к проведению карантинных мер во избежание крупных эпидемий.

В.М.Фрунзе был не согласен с такой постановкой дела. Ходатайство Василия Михайловича через влиятельных друзей об увеличении количества медикаментов, учреждении больничных коек для простого люда вызывали у администрации раздражение, перешедшее впоследствии во вражду.

Сочувственное отношение к коренному населению поставило В.М.Фрунзе в один ряд с такими известными прогрессивными врачами того времени, как Ф.В.Поярков и А.В.Пржегодский.

В.М.Фрунзе был фельдшером Токмакского военного лазарета с 1976 по 1880 годы, когда после разгрома дунганского восстания в 1877 году со стороны Китая в Токмак хлынули толпы беженцев.

Семиреченский уездный врач и исследователь края Ф.В.Поярков позже писал: «Мы во имя справедливости должны добром помянуть деятельность двух людей, положивших много трудов, не жалевших своих сил и здоровья, чтобы облегчить страдания множества тяжелых больных дунган. Люди эти, оказавшие им столь большие услуги, - тогдашний токмакский уездный врач Адам Викентьевич Пржегодский и его помощник фельдшер Василий Михайлович Фрунзе. Им выпало на долю вынести на своих плечах все тяжести громадного труда по уходу за тяжелобольными дунганами - более сотни больших операций, не считая малых, пришлось сделать».

Отбыв свой обязательный срок военной службы, В.М.Фрунзе в 1879 году вместе с семьей поселился в Пишпеке, где устроился фельдшером и лечил людей, принимал амбулаторных больных, обслуживал вызовы на дом.

Из-за эпидемии холеры его временно направили в соседний Аулие-Атинский уезд (это наша Жамбылская область) в село Карабалта на карантинный пункт. За 25 дней борьбы с холерой небольшая группа людей совершила поистине титанический труд. После ликвидации эпидемии холеры В.М.Фрунзе возвратился в Пишпек и продолжил свою лечебную работу.

- Каков был уровень медицины того времени?

- Врачебно-медицинские учреждения и их персонал в Пишпеке в это время явно не соответствовали потребностям увеличивающегося населения города в оказании медицинско-санитарной помощи. В конце XIX века в Пишпеке, не считая военного лазарета, закрытого уже в 1913 году, имелось всего два лечебных учреждения для гражданского населения – городские приемные покои и Пишпекский сельско-врачебный участок.

Весь штат городского приемного покоя состоял из врача, фельдшера, акушерки и оспопрививательницы. Здесь велся амбулаторный прием больных, среди которых преобладали страдающие малярией и ревматизмом. Для стационарного лечения имелось всего два места. Не каждый горожанин, даже тяжелобольной, мог себе позволить стационарное лечение.

По сути, основная деятельность местных медицинских учреждений сводилась к карантинным мероприятиям и, по мере возможности, к предупреждению крупных эпидемий, охране здоровья военных и представителей администрации города, а также членов их семей.

Естественно, при более чем скромных возможностях уездно-городской медицинской сети наладить нормальную работу по лечебно-профилактическим и санитарно-противоэпидемическим мероприятиям было почти невозможно.

И, тем не менее, фельдшер Василий Михайлович Фрунзе как-то успевал принимать больных и оказывать им необходимую помощь, нередко заменял врача в его отсутствие. Одним из первых он начал бороться со страшной болезнью – оспой. За успешные результаты В.М. Фрунзе был награжден серебряной медалью.

В доме фельдшера В.М. Фрунзе помещалась городская лаборатория, которой он и заведовал. Отцу в его амбулаторной практике из-за отсутствия младшего медицинского персонала нередко приходилось прибегать к помощи детей. И они толкли в ступе лекарства, заворачивали порошки в пакетики, и даже исполняли роль ассистентов при несложных операциях.

Писатель А.В.Жирнов, изучавший в 50-60-е годы ХХ столетия материалы о семье Михаила Васильевича, отмечает, что «Фрунзе действительно служил в Пишпеке в качестве фельдшера и в некоторых случаях, за отсутствием врача, замещал последнего, в особенности первое время при обосновании Пишкека. Деятельность его была в высшей степени полезна как для русского, так и для мусульманского населения. Дети Фрунзе унаследовали от отца смелость, решительность, простоту в обращении; от матери – природные недюжинные способности, пытливый ум и сильную волю».

«Жили семья Фрунзе не богато, скорее даже бедно. Несмотря на возможность быстро и легко зарабатывать, Василию Михайловичу Фрунзе никак не удавалось выбиться из постоянной нужды. Он не подлежал к тем людям, которые без стыда и совести обогащались, эксплуатируя и обманывая местное население. Это был человек безгранично честный и умный, с большим добрым сердцем. Общительный, отзывчивый к людям, он, однако, сторонился местной купеческой и чиновничьей верхушки. Алчность и черственность местных купцов и чиновников претила независимому, твердому характеру», - писал о нем С.А.Сиротинский в книге «Путь Арсена».

Независимость, сочувствие к простым людям не устроили администрацию Пишпека, и против Фрунзе вскоре был найден повод избавиться от него, Михаила Васильевича уволили со службы с оговоркой без права получения места в Семиреченской области, куда входили Верный, Токмак, Пишкек и другие города.

Оставив службу городского фельдшера в Пишпеке, В.М. Фрунзе после долгих поисков нашел работу в соседней Сыр-Дарьинской области, где ему удалось получить в 1895 году также должность фельдшера в захолустном сельце Мерке Аулие-Атинского уезда – это территория нынешней Жамбылской области. И здесь он вскоре прослыл отзывчивым, знатным и безотказным лекарем.

Вот как пишет в своих воспоминаниях о нем крестьянин Иван Данилович Кожомин: «Василий Михайлович Фрунзе произвел на меркенцев неизгладимое впечатление. Это был один из немногих грамотных людей. Простота, доступность и доброжелательность притягивали к нему сельчан и коренное население. Везде со всеми держался он ровно, по-приятельски. На приглашение в гости никогда не отказывал: он любил общаться с простыми людьми».

- Как долго Василий Михайлович Фрунзе проработал в этом жамбылском селе?

- В селе Мерке Василий Михайлович проработал около двух лет и, внезапно заболев, в конце февраля 1897 года умер, его нашли мертвым в комнате при больнице. Тогда ему было всего 43 года.

После его смерти врач Ф.В.Поярков в 1901 году с горечью писал: «Покойный Василий Михайлович Фрунзе, несмотря на свое скромное служебное положение, был человеком всегда отзывчивым к нуждам ближнего и всегда во всякое время шел на помощь и помогал, как умел и как мог, словом и делом. Он оставил по себе добрую память среди крестьян и киргизов (казахов). По своему природному уму и знаниям он стоял выше многих из окружающих его и занимающих более высокое, чем он, общественное и служебное положение. Благодаря своему трудолюбию и занятию хозяйством, он достиг было некоторой обеспеченности, так что мог дать образование в гимназии детям своим, для которых он жил и трудился. Но, к сожалению, не успел… Прежние друзья и приятели, раньше заискивавшие перед ним, а теперь дослужившиеся всякими правдами и неправдами до титулярного и даже надворного советника, отвернулись… Он умер, разбитый нравственно и материально разоренный, переживая страшные душевные муки».

После смерти В.М.Фрунзе его семья, продав дом, переселилась в мазанку, где экономили даже на керосине. Меркенский пристав того времени, констатируя смерть фельдшера Василия Михайловича, сделал опись имущества покойного после которого остались «…ружье, лошадь, бумаги… и денег 1 руб. 12 коп.».

Отдавая дань глубокого уважения фельдшеру В.М.Фрунзе, меркенцы похоронили его на первом христианском кладбище, рядом с могилами воинов-освободителей казахского народа от кокандского ига.

К большому сожалению, даже старожилы-меркенцы не помнят то место, где именно покоится его прах, так как из-за давности времени не сохранилась надгробная плита.

…Проходят годы, стираются из памяти исторические факты. Как хотелось бы воскресить в памяти те далекие исторические дни, имена людей, которые не жалея сил и здоровья трудились во имя светлого будущего. Наш святой долг воскресить их имена и оставить память о них будущему поколению.

- Спасибо за интересный рассказ!