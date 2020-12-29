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В Жамбылском районе СКО члены предвыборного штаба «Nur Otan» участвуют в акции «От двери к двери»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Декабря 2020, 18:20
В Жамбылском районе СКО члены предвыборного штаба «Nur Otan» участвуют в акции «От двери к двери»

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылском районе Северо-Казахстанской области кандидаты в депутаты районного маслихата, члены предвыборного штаба «Nur Otan», активисты, участвуют в акции «От двери к двери», передает МИА «Казинформ».

Кандидат в депутаты районного маслихата Тостанов Дамир, Самаркин Артём в ходе беседы с жителями села рассказал о предвыборной программе партии, о запланированных переменах в жизни сельчан, а также призвали принять участие в выборах 10 января 2021 года.

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Кандидаты в депутаты районного маслихата от представителей сельхозтоваропроизводителей Асхабов Руслан, Адам Олег планируют в своей деятельности увеличение рабочих мест и предоставление жилья специалистам, пришедшим на производство. Необходимо и дальше продолжать строительство молочно-товарных ферм, улучшать качество семенного фонда, развивать животноводство. Кандидаты добавили, что за прошедшие 5 лет партия реализовала большинство своих предвыборных обещаний, и партийцы готовы к новым, решительным действиям.

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Оплачено из средств избирательного фонда общественного объединения «Партия «Nur Otan» на выборах депутатов Жамбылского районного маслихата , Северо-Казахстанской области




Северо-Казахстанская область   Нур Отан   Выборы-2021  
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