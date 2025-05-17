В Жамбылской области вынесли приговор матери, избившей приемного сына скалкой

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Подсудимая заподозрила сына в хищении миллиона тенге и потребовала вернуть деньги. Когда он ответил, что не брал их, женщина схватила деревянную скалку и начала избивать ребенка.

На следующий день преподаватели в колледже обратили внимание на состояние ребенка и отвезли его в больницу. Согласно заключению экспертизы, несовершеннолетнему был причинен легкий вред здоровью.

Так, жестокая мать оказалась на скамье подсудимых, где ее обвинили по части 2 статьи 108-1 УК РК. По ней возможно наказание в виде штрафа в размере до 1000 МРП, исправительных работ в том же размере, привлечения к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничения свободы на срок до 2-х лет.

Прокурор запросил для подсудимой 6 месяцев, с учетом смягчающих обстоятельств. Суд, после того как признал ее виновной, назначил ей именно такое наказание.

Сам же мальчик сообщил, что претензий к приемной матери не имеет, прощает ее и просил освободить от наказания, но жить с ней дальше не желает.

В связи с чем судом также были установлены особые требования к подсудимой. Теперь, помимо того, что ребенок больше с ней не будет жить, ей запретили вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать мальчика или вести с ним устные и телефонные разговоры, а также вступать в контакты иными способами на 3 месяца.

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