В Жамбылской области в среднем в год фиксируют 15 дел о хищении бюджетных средств

За последние шесть лет зарегистрировано 92 уголовных дела, а ущерб по таким делам превысил 2,4 млрд тенге. Часть средств уже возмещена, а на имущество фигурантов накладывается арест, передает корреспондент агентства Kazinform.

Заместитель руководителя управления оперативного реагирования департамента экономических расследований по Жамбылской области Шерхан Пиримкул рассказал, сумма причиненного ущерба составила более 2,4 млрд тенге, из которых возмещена сумма 376,8 млн тенге и наложен арест на имущество с оценочной стоимостью в 2,8 млрд тенге.

— По данным нарушениям заведены дела по статьям 189 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» и 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса РК, — сообщил он.

В департаменте экономических расследований отмечают, что выявление хищений бюджетных средств остается одним из приоритетных направлений работы. Речь идет о деньгах, которые направляются на развитие разных сфер, в том числе на социальные объекты, инфраструктуру, государственные услуги и поддержку сельского хозяйства.

При этом в ДЭР подчеркивают, что уголовные дела возбуждаются только после аналитической работы, проверок и экспертиз, подтверждающих наличие ущерба государственному бюджету. Такой подход, по данным ведомства, должен исключать вовлечение добросовестных предпринимателей в уголовный процесс.

