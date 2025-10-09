В Жамбылской области растет дефицит педагогов

Обеспечение школ педагогическими кадрами — задача непростая и во многом зависящая от «моды». Когда-то молодежь массово выбирала юриспруденцию и экономику, позже — устремилась в IT. Эти волны образование ощущает сильнее всего: одних специалистов хронически не хватает, другие же оказывается в переизбытке и годами ждут своей очереди на любую вакансию.

— В текущем учебном году дефицит педагогических кадров в Жамбылской области составил 145 учителей, — рассказала заместитель руководителя управления образования Лаззат Кзылкулова.

Не хватает учителей английского, русского языка и литературы, математики, физики, химии, информатики, истории, психологии, музыки, НВП, начальных классов, художественного труда и логопедов.

В Таразе вакантными остаются 11 ставок, а вот в районах ситуация разная. В Байзакском районе не хватает всего одного учителя физики, в районе Т. Рыскулова — двух математиков. В Мойынкумском районе свободны 5 ставок: учителей английского, русского языка и литературы, НВП и психологии. В ряде районов проблема выходит за рамки единичных случаев.

— В Меркенском районе наблюдается дефицит 9 педагогов, в Кордайском — 11, в Сарысуском — 13 учителей, — продолжает специалист.

Но настоящая катастрофа — в Таласском и Шуском районах. Там в общей сложности не хватает 93 учителей. В Таласском районе вакантны 32 ставки, в Шуском — сразу 61. Особенно тяжелая ситуация с учителями математики, русского языка и литературы, химии и физики.

При этом в определенных направлениях сложился даже переизбыток. Сегодня работу трудно найти учителям истории, казахского языка и литературы, а также биологии для школ с казахским языком обучения. Чтобы частично разгрузить ситуацию, педагогов распределяют в ближайшие школы в пределах сельского округа или микрорайона, но проблему это не решает.

В Жамбылской области нет программы привлечения педагогов из других регионов, так как юг страны официально считается трудоизбыточным. Поэтому справляться с кадровыми трудностями приходится собственными силами.

— В текущем учебном году мы приняли на работу 377 молодых специалистов. Педагоги получили назначения не только в Тараз, но и во все 10 районов. По программе «С дипломом — в село!» в этом году отправились 234 учителя, а за последние два года — 341. Стоит отметить, что по сравнению с прошлыми годами увеличилась доля выпускников педагогических вузов, изъявивших желание работать в сельских школах. Это связано с существенным повышением социального статуса педагогов, — пояснила заместитель руководителя управления образования.

По прогнозу Лаззат Кзылкуловой, в ближайшие 5 лет кадровый дефицит будет только нарастать. В русскоязычных школах остро встанет вопрос преподавания естественно-математических дисциплин. В казахских школах сохранится нехватка учителей математики и физики, тогда как переизбыток учителей казахского языка и литературы, истории и физической культуры лишь усилится.

Ранее мы уже рассказывали, что Жамбылская область одновременно испытывает кадровый голод и нехватку рабочих мест. Сельским школам Жамбылской области не хватает учителей.