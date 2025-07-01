В зените лета: пора навести порядок в жизни — гороскоп на июль

ОВЕН (21 марта — 19 апреля)

Фото: DALL-E

Июль для Овнов — месяц проверки на терпение. Возникнут задержки или необходимость пересматривать планы. Важно не торопить события. В отношениях — умение слушать откроет новые горизонты. Ближе к концу месяца они получат отличные новости, связанные с финансами или личным ростом.

В целом месяц динамичных решений, и инициативность Овнов будет замечена начальством. Благоприятны командировки, участие в межведомственных проектах. Не спешите конфликтовать — проявите дипломатичность, советуют звезды Овнам.

Под знаком Овна родились: аким города Алматы Дархан Сатыбалды (26.03.1974), генеральный секретарь Федерации водных видов спорта Казахстана Дмитрий Баландин (04.04.1995), заместитель министра обороны — главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных Сил РК Кайрат Садыков (14.04.1967).

ТЕЛЕЦ (20 апреля — 20 мая)

Фото: DALL-E

Тельцы входят в период стабильности. Старые усилия начинают приносить плоды. Благоприятно решатся вопросы, связанные с домом, семьёй и финансами. В работе — надёжные результаты, но надо сосредоточиться на качестве, а не на скорости.

Представители этого знака зодиака укрепят свои позиции на работе. Могут появиться дополнительные функции, но не надо бояться взять их на себя, так это станет основой для роста в сентябре, считают астрологи.

Под созвездием Тельца родились: вице-министр науки и высшего образования РК Гулзат Кобенова (12.05.1978), министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев (20.05.1968), заместитель председателя Конституционного Суда Республики Казахстан Бакыт Нурмуханов (13.05.1979),

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая — 20 июня)

Фото: DALL-E

У Близнецов наступает месяц активных встреч, общения и поездок. Появятся новые интересные люди, возможны предложения о сотрудничестве. Надо быть готовым к неожиданным поворотам в личной жизни. Важно уделять время физической активности, чтобы сохранять энергичный ритм.

Близнецам придётся много договариваться, согласовывать, устраивать встречи. Успех будет зависеть от гибкости и умения слышать оппонента. В июле у представителей этого знака возможна неожиданная командировка.

Под знаком Близнецов родились: заместитель акима города Конаева Жансултан Оналбаев (22.05.1978), заместитель министра по чрезвычайным ситуациям РК Рамиль Камалов (05.06.1976), депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов (14.06.1982.

РАК (21 июня — 22 июля)

Фото: DALL-E

Июль подарит Ракам возможность сосредоточиться на себе. Будет шанс улучшить самочувствие, заняться хобби, восстановить внутренние силы Это будет благоприятное время для укрепления связей внутри коллектива. В отношениях наступает время для честного диалога. Возможны крупные покупки или переосмысление финансовых привычек.

В этом летнем месяце Ракам нужно соблюдать баланс, так как в июле они легко могут увлечься служебными обязанностями в ущерб личной жизни. Но выгорание не приводит к успеху, предостерегают астрологи.

Под созвездием Рака родились: руководитель департамента государственного имущества и приватизации по городу Алматы Серик Жанайдаров (17.07.1968), советник Президента Республики Казахстан Асель Жанасова (08.07.1987), специальный представитель Президента Республики Казахстан по Афганистану Еркин Тукумов (02.07.1973).

ЛЕВ (23 июля — 22 августа)

Фото: DALL-E

Для Львов июль — время личного роста и внутренней трансформации. Они готовы к новым проектам и готовы стать заметными: для них наступает час признания.

В работе у представителей этого знака наступает благоприятный период для карьерного продвижения. Старания Львов будут замечены и возможны поощрения, премии или новые предложения. Но важно сохранять баланс: не стоит делиться своими планами заранее. Но в то же время важно не переоценить свои силы и уметь делегировать, доверяя коллегам.

Под созвездием Льва родились: председатель Комитета международной информации — официальный представитель МИД Республики Казахстан Айбек Смадияров (07.07.1983), министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев (28.07.1980), вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Арман Касенов (15.08.1981).

ДЕВА (23 августа — 22 сентября)

Фото: DALL-E

Месяц для Дев будет спокойным, но потребует концентрации. Это будет период ответственности, когда важно закрыть незавершённые дела и освободить место для новых возможностей. В личной жизни возможны теплые семейные моменты, поездки или возвращение старых связей.

Июль потребует внимания Дев к деталям, особенно в документации и отчетах. В итоге их скрупулёзность спасёт от возможных ошибок. Для представителей этого знака зодиака предстоящий месяц будет подходящим временем для обучения и повышения квалификации.

Под созвездием Девы родились: первый вице-министр просвещения Республики Казахстан Майра Мелдебекова (09.09.1971), первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нурлан Алдамжаров (12.09.1975), заместитель акима города Алматы Олжас Смагулов (27.08.1989).

ВЕСЫ (23 сентября — 22 октября)

Фото: DALL-E

Весов ждёт месяц живого общения и коллективных инициатив. И здесь Весам важно проявить гибкость и открытость. Могут появиться новые друзья или полезные профессиональные связи. В любви у Весов наступает удачный период для совместных планов и укрепления отношений.

В целом июль будет месяцем баланса и партнёрства. Особое внимание Весам стоит уделить переговорам, командной работе, межведомственным коммуникациям. Они будут легко завязывать полезные знакомства, в том числе с представителями других структур.

Под созвездием Весов родились: председатель Экономического суда СНГ, Судья Экономического суда СНГ от Республики Казахстан Герман Нурбаев (25.09.1968), Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Кения Барлыбай Садыков (25.09.1964), директор театра «Astana Ballet» Таир Каратаев (06.10.1989).

СКОРПИОН (23 октября — 21 ноября)

Фото: DALL-E

Июль может стать ключевым для карьеры Скорпионов. Возможно, им поступит предложение, которое выведет их на новый уровень, поэтому Скорпионам надо быть готовыми проявить силу, настойчивость и хладнокровие. В личной жизни им стоит избегать манипуляций и недомолвок: открытость сыграет на руку.

У Скорпионов наступает отличный момент для работы над долгосрочными проектами. Возможны важные встречи с вышестоящими руководителями. Не торопите события — июль готовит основу для осенних карьерных сдвигов, обещают астрологи.

Под созвездием Скорпионов родились: заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Василий Лавренов (17.11.1979), вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Рахымжан Исакулов (05.11.1987), первый заместитель акима города Астаны Нурлан Нуркенов (03.11.1976).

СТРЕЛЕЦ (22 ноября — 21 декабря)

Фото: DALL-E

У Стрельцов июль — месяц перспектив для обучения, расширения кругозора, поездок. Возможны новые интересы, увлечения или знакомства с иностранцами. Важно уделить внимание здоровью, не перегружать себя. В отношениях — время лёгкости и совместного роста.

На работе предстоит освоение новых направлений, задач. Возможны новые регламенты или внедрение инноваций, где Стрельцам будет отведена ключевая роль.

В созвездии Стрельцов находятся: председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК Ергали Егемберды (23.11.1977), заместитель акима области Абай Серик Туленбергенов (13.12.1974), Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Жалгас Адилбаев (15.12.1964).

КОЗЕРОГ (22 декабря — 19 января)

Фото: DALL-E

Июль потребует включенности Козерогов в финансовые и юридические вопросы. Возможно, им придётся решать сложные дела, связанные с долгами или крупными тратами. В личной жизни у представителей этого знака зодиака — глубокие разговоры, трансформация отношений, повышение доверия.

На работе у Козерогов будет высокая нагрузка и высокая отдача. Июль будет требовать максимальной сосредоточенности. Могут поступить сложные, но перспективные поручения. Главное — не бояться ответственности и шаг вперед будет сделан, советуют астрологи Козерогам.

Под созвездием Козерога родились: вице-министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Ерболат Ибрайханов (02.01.1981), Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Эстонской Республике Алтай Кульгинов (15.01.1978), Член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстан Сергей Громов (06.01.1959).

ВОДОЛЕЙ (20 января — 18 февраля)

Фото: DALL-E

Для Водолеев наступает месяц партнёрства, новых соглашений, договоров. И здесь важно уметь идти на компромиссы. У представителей этого знака возможны перемены в личной жизни — сближение или, наоборот, осознание, что пора двигаться дальше.

На работе возможно изменение функционала, новые задачи или переход в другой отдел. Не стоит бояться перемен — они могут открыть новые возможности, а поддержка коллег поможет адаптироваться, уверены звездочеты.

Под знаком Водолея родились: первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Акан Рахметуллин (02.02.1967), заместитель председателя Координационной службы Совета командующих пограничными войсками Наиль Алдаев (05.02.1965), Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Армения Болат Иманбаев (31.01.1968).

РЫБЫ (19 февраля — 20 марта)

Фото: DALL-E

Рыб ждёт насыщенный, трудовой месяц. Будет много работы, обязательств, но и результат будет стоить вложенных усилий. Им важно заботиться о здоровье, наладить режим. В личной жизни Рыбам нужно проявить заботу к близким.

В июле Рыбы сделают акцент на внутренней мотивации. Будут периоды сомнений или усталости, но июль подскажет, что их усилия не напрасны, особенно в вопросах социальной значимости и коллективного благополучия.

Под созвездием Рыб родились: директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Жандос Шаймарданов (24.02.1987), первый заместитель секретаря Совета Безопасности РК Руслан Жаксылыков (04.03.1966), представитель Правительства Республики Казахстан в Парламенте Ермек Аманшаев (12.03.1963).

В целом июль 2025 года будет довольно удачным месяцем для большинства представителей знаков зодиака. По словам астрологов, причиной этому станет Юпитер — планета удачи и новых горизонтов, которая еще в июне вошла в знак Рака и активизируется в середине лета.

Среди общих рекомендаций для всех знаков зодиака на июль: завершить начатое, слушать себя, не игнорировать внутренние сигналы, быть честным с собой и окружающими, не торопиться, поддерживать других и учиться быть в команде.