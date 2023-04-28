Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

В Земельный кодекс РК внесены изменения

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
28 Апреля 2023, 09:09
В Земельный кодекс РК внесены изменения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Развитие индивидуального жилищного строительства, только путем подведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры к районам жилищной застройки, без пересмотра подходов к выделению земельных участков, не способствует решению вопросов доступности жилья. Об этом свидетельствуют итоги проведенного в октябре 2020 года государственного аудита эффективности реализации государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Высшей аудиторской палаты.

В связи с чем, Министерству сельского хозяйства было поручено принять меры по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления земельных участков путем применения дифференцированного подхода к определению площадей земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства, в зависимости от плотности населения и градостроительных условий регионов.

5 апреля 2023 года в Земельный кодекс РК были внесены изменения и дополнения, предусматривающие запрет предоставления земельных участков для строительства без наличия проектов детальной планировки или генеральных планов населенных пунктов с расчетной численностью населения свыше двадцати тысяч человек. Запрет коснулся и генеральных планов, совмещенных с проектом детальной планировки, с численностью населения до двадцати тысяч человек (или их заменяющей схемы развития и застройки населенных пунктов с численностью до пяти тысяч человек), а также при отсутствии инженерных сетей.


Земельный вопрос (законопроекты)   Высшая аудиторская палата РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана