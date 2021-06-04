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    16:38, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    В «зеленую» зону по распространению коронавируса перешла СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 20 новых случаев инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, у большей части инфицированных – 15 человек – были какие-либо симптомы заболевания. Всего пять относятся к бессимптомным носителям.

    У 18 человек ПЦР-анализы отобрали по эпидемиологическим показаниям и у двоих – с целью эпиднадзора.

    Больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявили в Петропавловске, районе М. Жумабаева и Мамлютском – пять, четыре и три, соответственно. По два случая приходятся на районы им. Г. Мусрепова, Айыртауский и Кызылжарский, по одному – Тайыншинский и Аккайынский районы.

    За сутки четыре лаборатории провели 823 ПЦР-исследования на коронавирус.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Северо-Казахстанская область по распространению коронавируса из «желтой» зоны перешла в «зеленую».

    Всего с марта прошлого года по области зарегистрировали 14 868 случаев инфицирования коронавирусом. В том числе 442 завозных. Из общего числа инфицированных у 9 421 были симптомы заболевания и 5 447 – бессимптомных носителей.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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