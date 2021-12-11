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В «зеленой зоне» - два мегаполиса и девять областей Казахстана
11 Декабря 2021 08:47
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 декабря, перелает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В «красной» зоне по-прежнему нет ни одного региона Казахстана.
В «желтой» зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
В целом, Республика Казахстан находится в «зеленой» зоне по темпам распространения коронавируса.
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