В здании в Бангладеш произошел взрыв: погибли 14 человек

ДАККА. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 14 человек погибли, еще более 140 госпитализированы в результате взрыва, который произошел во вторник в доме, расположенном в Дакке - столице и крупнейшем городе Бангладеш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты The Daily Star, на месте работают 11 пожарных расчетов. Из-за взрыва повреждены пятиэтажный и семиэтажный дома, находящиеся рядом. Пострадавшие госпитализированы, информация об их состоянии не приводится.

Взрыв произошел днем недалеко от автобусной стойки BRTC, государственного поставщика услуг по автобусным перевозкам. Причины произошедшего не уточняются.

Как сообщили ТАСС в полицейском управлении бангладешской столицы, «причины взрыва устанавливаются, идет работа». По данным собеседника агентства, инцидент произошел в здании на многолюдном рынке Сиддик-Базар в исторической части Дакки. Раненых отправили в больницу медицинского колледжа Дакки. В здании находятся несколько магазинов, взрыв сильно повредил первые два этажа, а также автомобили на улице.