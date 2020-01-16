В здании мирового суда в Кузбассе произошла стрельба

КЕМЕРОВО. ТАСС-КАЗИНФОРМ - В здании мирового суда в Кузбассе произошла стрельба, в результате которой умер судебный пристав и пострадала женщина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Мужчина умер в машине скорой помощи, он был в крайне тяжелом состоянии с ранением в брюшную полость, сильный травматический шок», - сообщили в пресс-службе Центра медицины катастроф. Пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии.

«Она на операционном столе, врачи борются, но операция будет сложная», - сказал собеседник агентства. По его словам, ожидается, что операция будет длиться несколько часов. Женщине в лицо попала дробь, также она получила ранение нижних конечностей.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил, что стрельбу, скорее всего, устроил подсудимый по одному из дел, рассматриваемых мировыми судьями.

«Стрелявший, предположительно, подсудимый, в ходе судебного заседания ему что-то не понравилось, он вышел, взял в машине огнестрельное оружие, вернулся, выстрелил в пристава, который пытался его остановить. Прошел в зал суда, где выстрелил в еще одного человека, предположительно, свидетеля», - сообщил собеседник агентства. По его словам, стрелявший - мужчина 1975 года рождения.

Источник добавил, что стрелявшего задержали.

Сообщение о стрельбе в здании на улице Энтузиастов в Новокузнецке, где работают мировые судьи, поступило в скорую помощь в четверг 9:20 (5:20 мск).

Фото: © Юрий Смитюк/ТАСС